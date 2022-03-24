Вихідні та свята у квітні-2022 в Україні

Які вихідні та свята у квітні 2022 року в Україні / Фото: Pixabay, Unsplash, Колаж: Сьогодні
Незважаючи на жорстоку війну, весна набирає обертів і рухається своєю чергою. Українців не так просто зламати : ми і переживаємо спільно, і радіємо разом.
Які вихідні та свята за календарем в Україні у квітні 2022 року? Коли буде Великдень-2022, Благовіщення, Вербна неділя? Які ще державні свята та значущі дати настануть у середині весни? Детальніше читайте у нашій статті.
Вихідні у квітні 2022 року
Головне квітневе свято і при цьому офіційний державний вихідний – це Великдень . Щорічно він випадає на неділю, хоч і на різні дати, і в 2022 році припадає на 24 квітня . Тобто, наступний за ним понеділок за українським законодавством також є офіційним вихідним днем.
Тому в українців на офіційний відпочинок на честь Воскресіння Христова виділяється три дні поспіль – із суботи, 23-го числа, до понеділка, 25 квітня .
Кількість робочих днів у квітні становить 20 днів. Офіційних державних свят та вихідних днів у квітні буде 10 .
Свята у квітні-2022
Пропонуємо до вашої уваги повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят та значущих дат, що відзначаються в Україні та світі у квітні 2022 року. Не забудьте привітати своїх друзів та рідних, які мають відношення до цих дат.
1 квітня – День сміху та Міжнародний день птахів або День орнітолога.
2 квітня – Всесвітній день розповсюдження інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги.
3 квітня – День геолога.
4 квітня – Міжнародний день інтернету, День веб-майстра, Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки, а також Міжнародний день бродячих тварин та Всесвітній день моркви.
5 квітня – Міжнародний день супу.
6 квітня – Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку.
7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці, а також Всесвітній день здоров'я.
8 квітня – Міжнародний день циганів.
11 квітня – Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів, а також Всесвітній день боротьби із хворобою Паркінсона.
12 квітня – Всесвітній день авіації та космонавтики, День працівників ракетно-космічної галузі України, а також Всесвітній день рок-н-ролу.
15 квітня – День працівників карного розшуку України, а також початок єврейського свята Песах.
16 квітня – День довкілля, Всесвітній день голосу.
17 квітня – День пожежної охорони, а ще Вербна неділя.
18 квітня – Міжнародний день пам'ятників та визначних місць, а також День заснування Товариства Червоного Хреста.
20 квітня – Міжнародний день секретаря.
21 квітня – Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності.
22 квітня – Міжнародний день Землі.
23 квітня – Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога.
24 квітня – Великдень, Міжнародний день солідарності молоді.
25 квітня – День доньки, Міжнародний день ДНК, а також Всесвітній день боротьби з малярією.
26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності та Міжнародний день пам'яті Чорнобиля.
27 квітня – День джинсів або День деніму.
28 квітня – Всесвітній день охорони праці.
29 квітня – Міжнародний день танцю, а ще День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї.
30 квітня – Міжнародний день джазу і День прикордонника України.
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