Вихідні та свята у квітні-2022 в Україні

Які вихідні та свята у квітні 2022 року в Україні / Фото: Pixabay, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Незважаючи на жорстоку війну, весна набирає обертів і рухається своєю чергою. Українців не так просто зламати : ми і переживаємо спільно, і радіємо разом.

Які вихідні та свята за календарем в Україні у квітні 2022 року? Коли буде Великдень-2022, Благовіщення, Вербна неділя? Які ще державні свята та значущі дати настануть у середині весни? Детальніше читайте у нашій статті.

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Вихідні у квітні 2022 року

Головне квітневе свято і при цьому офіційний державний вихідний – це Великдень . Щорічно він випадає на неділю, хоч і на різні дати, і в 2022 році припадає на 24 квітня . Тобто, наступний за ним понеділок за українським законодавством також є офіційним вихідним днем.

Тому в українців на офіційний відпочинок на честь Воскресіння Христова виділяється три дні поспіль – із суботи, 23-го числа, до понеділка, 25 квітня .

Кількість робочих днів у квітні становить 20 днів. Офіційних державних свят та вихідних днів у квітні буде 10 .

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Свята у квітні-2022

Пропонуємо до вашої уваги повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят та значущих дат, що відзначаються в Україні та світі у квітні 2022 року. Не забудьте привітати своїх друзів та рідних, які мають відношення до цих дат.

1 квітня – День сміху та Міжнародний день птахів або День орнітолога.

2 квітня – Всесвітній день розповсюдження інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги.

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3 квітня – День геолога.

4 квітня – Міжнародний день інтернету, День веб-майстра, Міжнародний день освіти з питань мінної небезпеки, а також Міжнародний день бродячих тварин та Всесвітній день моркви.

5 квітня – Міжнародний день супу.

6 квітня – Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку.

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці, а також Всесвітній день здоров'я.

8 квітня – Міжнародний день циганів.

11 квітня – Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів, а також Всесвітній день боротьби із хворобою Паркінсона.

12 квітня – Всесвітній день авіації та космонавтики, День працівників ракетно-космічної галузі України, а також Всесвітній день рок-н-ролу.

15 квітня – День працівників карного розшуку України, а також початок єврейського свята Песах.

16 квітня – День довкілля, Всесвітній день голосу.

17 квітня – День пожежної охорони, а ще Вербна неділя.

18 квітня – Міжнародний день пам'ятників та визначних місць, а також День заснування Товариства Червоного Хреста.

20 квітня – Міжнародний день секретаря.

21 квітня – Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності.

22 квітня – Міжнародний день Землі.

23 квітня – Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога.

24 квітня – Великдень, Міжнародний день солідарності молоді.

25 квітня – День доньки, Міжнародний день ДНК, а також Всесвітній день боротьби з малярією.

26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності та Міжнародний день пам'яті Чорнобиля.

27 квітня – День джинсів або День деніму.

28 квітня – Всесвітній день охорони праці.

29 квітня – Міжнародний день танцю, а ще День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї.

30 квітня – Міжнародний день джазу і День прикордонника України.

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