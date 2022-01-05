Выходные на Рождество-2022 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

Выходные на Рождество Христово / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы благополучно встретили и отгуляли Новый год 2022. На очереди – не менее любимый и долгожданный зимний праздник – Рождество Христово.

На когда приходятся рождественские праздники? Сколько официальных праздничных дней получат украинцы на Рождество в 2022 году? Будут ли дополнительные выходные и переносы рабочих дней в честь этой даты? Узнайте в нашей статье.

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Выходные на Рождество Христово-2022 в Украине

Примечательно, что и Новый год, и Рождество в 2022-м подарили нам пролонгированные выходные за счет того, что даты этих праздников удачно присоседились к субботам и воскресеньям.

Рождество Христово 7 января в 2022 году выпадает на пятницу, а вместе с выходными субботой и воскресеньем растягивается на три дня празднования. Никаких переносов в этом случае не понадобится.

Кроме того, предпраздничный день – четверг, 6 января , будет укороченным на 1 час, благодаря чему немного увеличится время Сочельника.

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Итак, на Рождество у украинцев будет три длинных выходных – с пятницы, 7 января, до воскресенья, 9-го числа .

Ранее мы публиковали подробный календарь выходных дней и праздников в январе 2022 года в Украине.