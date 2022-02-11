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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 11 февраля

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
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11 февраля, 06:45
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Девы услышат комплименты, а Водолеи будут спорить – астропрогноз на пятницу
Гороскоп на сегодня, 11 февраля для всех знаков Зодиака
Гороскоп на сегодня, 11 февраля для всех знаков Зодиака

Пятница может не быть связана с особым прогрессом в делах. Астрологи, которые составляют прогнозы для "Сегодня", отмечают, что день 11 февраля 2022 года будет хорош для всего, кроме работы. Причина в том, что почти весь день – Луна без курса. Новых дел лучше не начинать, за исключением тех, которые вы успеете завершить за час – другой. Плохо строить планы, загадывать на будущее. Все планы уже завтра изменятся.

Зато сейчас отличный момент для отдыха и общения. Настроение будет добрым и великодушным. Люди сегодня живо интересуются делами других, готовы прийти на помощь.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 11 февраля для Овнов: можете узнать нечто важное, волнительное. День связан с увеличением интеллектуальной активности, поэтому вы сможете четко оценивать ситуацию, в которой оказались и принимать правильные решения. Предстоит общение с интересными людьми. Но не будьте доверчивы.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 11 февраля для Тельцов: почувствуете прилив физических сил. Будет трудно усидеть на месте, а вот для похода в спортзал – самое время. Вероятны покупки и расходы на любимого человека.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 11 февраля для Близнецов: вы по-прежнему на подъеме. У вас хорошее настроение, и все у вас получается легче, чем обычно. Но не слишком хвастайтесь – к чему вам чужая зависть?

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 11 февраля для Раков: можете о чем-то беспокоиться. Вам нужно собраться, чтобы принять важное решение. Вероятно, вы точно не знаете, как лучше всего поступить. Но выход найдется. Поэтому ближе к вечеру ваше настроение значительно улучшится.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 11 февраля для Львов: вы не должны верить слухам. И вообще, симпатичные вам люди возможно говорят совсем не то, что думают на самом деле. Размышляйте о мотивах тех, кто дает вам советы. Не всем обещаниям стоит верить.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 11 февраля для Дев: вы основательно потрудились – и добились хороших результатов. Вас могут хвалить или ставить в пример. Почувствуете прилив сил и хорошего настроения.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 11 февраля для Весов: сегодня вы точно узнаете, с чего начнется ваша следующая рабочая неделя. Вероятно, вы составили план действий, по которому нужно двигаться, чтобы добиться успеха и осуществить свои желания. Не отклоняйтесь от этого плана. У вас все будет в порядке.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 11 февраля для Скорпионов: то, что в первый раз не получилось, может получиться, если повторить попытку. Пришла пора действовать, даже если вы не ощущаете уверенности. Не ждите быстрых результатов, но и медлить не стоит. Обстоятельства вокруг вас проясняются. Узнаете сегодня нечто важное для себя.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 11 февраля для Стрельцов: сегодня ведете себя как настоящие альтруисты. Совершаете благородные поступки, не ожидая для себя выгоды. Ваши поступки будут оценены по достоинству, хоть и не сразу. По отношению к вам поступят так же, как поступали вы сами.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 11 февраля для Козерогов: сегодня вы постараетесь преодолеть лень и рассеянность. Разберетесь с мелкими делами, которые отвлекают вас от главной цели. У вас все получится. Почувствуете улучшение самочувствия и прилив энергии ближе к вечеру.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 11 февраля для Водолеев: вас ждут споры, обмен мнениями, возможно, в резкой манере. Вероятно, вы занимались каким-то важным делом, а все прочие отложили – и теперь они напоминают о себе. Вам требуется большая основательность. Не бросайте то, что не кажется вам интересным.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 11 февраля для Рыб: вам надо сделать паузу. Возможно, вы чувствуете, что устали, а особых результатов не добились. Пришла пора изменить тактику – и сейчас самое время подумать об этом.

Ольга Дударенко
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