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СЕГОДНЯ Лайфхакер Астрология

Гороскоп для всех знаков Зодиака на сегодня, 9 февраля

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог Андрей Бугулов
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9 февраля, 06:45
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У Раков могут быть затруднения, а Стрельцы добьются успеха – астропрогноз на среду
Гороскоп на сегодня, 9 февраля для всех знаков Зодиака
Гороскоп на сегодня, 9 февраля для всех знаков Зодиака

В первой половине дня Луна будет без курса. До полудня лучше не браться за важные дела и не строить планы. Об этом предупреждают астрологи, составляющие прогнозы для "Сегодня".

В то же время, по их мнению, сегодня весь день можно общаться, шутить, а также заниматься мелкими, краткосрочными делами. Настроение в основном будет хорошим, прямо с утра.

По мнению астрологов, вторая половина дня лучше первой. Дела пойдут легко и быстро. После обеда очень хорошо писать письма, составлять отчеты, доклады и любые другие тексты.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 февраля для Овнов: ощутите легкий спад энергии. Но события сегодняшнего дня не позволят заскучать. Ждите новостей, они будут хорошими и поднимут вам настроение во второй половине дня. Возможно, вы слишком подозрительны к тем, кого любите.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на 9 февраля для Тельцов: у вас благоприятный день. Добьетесь успеха в делах и докажете другим, что к вашему мнению стоит прислушиваться. Вас будут хвалить, возможны денежные поступления.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 февраля для Близнецов: будете долго сомневаться, колебаться и ощущать неуверенность. Но все-таки примете решение и ввяжетесь в какую-то авантюру. И не пожалеете! Исход скорее всего будет хорошим. Останетесь довольны собой. Главное, не повторять регулярно то, что у вас удалось сегодня.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 февраля для Раков: вы страдаете от неожиданно возникшей неопределенности в делах. Вам многое неясно, и не с кем даже просто посоветоваться. Вам сейчас не стоит предпринимать решительных действий, так как возможны ошибки. Желания пока что не осуществятся. Через несколько дней ситуация изменится.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на 9 февраля для Львов: вы на той стадии, когда работа сделана – и кто-то придирчиво ее изучает, критикует. Однако вы хорошо постарались, поэтому, вероятно, оценки вашей работы будут высокими. Вы почувствуете прилив сил и уверенности в себе. День связан с дружеским общением, возможны приятные сюрпризы.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 февраля для Дев: у вас подходящий момент для реализации своих идей. Не все пойдет по плану, но события сегодняшнего дня несомненно обогатят ваш опыт. Не спешите с решениями, будьте основательны – тогда удача окажется всецело на вашей стороне.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 февраля для Весов: почувствуете прилив энергии и творческое вдохновение. Вам будет интересно то, чем вы сегодня занимаетесь. Можете получить совет или помощь от влиятельного человека. В личных отношениях удача тоже на вашей стороне.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Гороскоп на 9 февраля для Скорпионов: возможно, ваши планы не осуществятся так быстро и легко, как вы рассчитывали. Не торопите других и сами не торопитесь – поспешность может усложнить вам жизнь. Будьте бережливы с деньгами, не совершайте напрасных трат. Деньги скоро понадобятся.

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на 9 февраля для Стрельцов: преодолеете собственную лень, погрузитесь в дела, и первые же результаты позволят ощутить прилив энергии. У ваших близких происходят какие-то радостные события. Вас ждет удача в любви.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 февраля для Козерогов: можете на сегодня запланировать множество дел, но осуществить все это будет не так просто, как вам раньше казалось. Придется собраться с силами. Это вполне в духе Козерогов – они трудолюбивы и последовательны. Соберитесь – и добьетесь успеха.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на 9 февраля для Водолеев: вы должно быть пережили легкий стресс и теперь приходите в себя. Настроение у вас заметно улучшится, а вот успех в делах пока что под вопросом. Вы слишком напряжены и думаете об отвлеченных вещах. Удача вас ждет в любви.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 февраля для Рыб: у вас возникнет желание поскорее закончить дела на работе и вернуться в "свою крепость". Возможны волнительные события. Есть вероятность, что много времени будет потрачено напрасно или в ожидании.

Ольга Дударенко
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