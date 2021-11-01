1 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День рождения Европейского Союза, Международный день вегана, День гадания на кофейной гуще – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 1 ноября.

1 ноября: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 1 ноября 2021 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня праздник, 1 ноября

День рождения Европейского Союза – отмечается в честь основания в 1993 году экономического и политического объединения 27 государств на основе подписанного 7 февраля 1992 года Маастрихтского договора.

Международный день вегана (World Vegan Day) проводят приверженцы употребления растительных продуктов, начиная с 1994 года, в честь празднования 50-летнего юбилея Веганского общества.

День всех святых у западных христиан (All Saints' Day) – праздник имеет языческие корни и посвящен памяти усопших. Более двух тысяч лет назад кельтские племена праздновали наступление Нового года, в канун которого отмечался праздник – праздник имеет языческие корни и посвящен памяти усопших. Более двух тысяч лет назад кельтские племена праздновали наступление Нового года, в канун которого отмечался праздник Самайн – переход к зиме и открытие потусторонних миров

День гадания на кофейной гуще – оригинальный праздник любителей узнать судьбу таким своеобразным способом

Именинники 1 ноября

День ангела сегодня отмечают: Дмитрий, Иван, Леонтий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей, Феликс.

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Какой сегодня церковный праздник

1 ноября в православной церкви чтится память пророка Иоиля, мученика Уара и с ним 7 учителей христианских, блаженной Клеопатры и сына ее Иоанна, священномученика Садока, епископа Персидского, и с ним 128 мучеников. Перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского.

Народный праздник

В народе 1 ноября отмечался Иванов день или же Конюхов день, когда было принято провожать осень и встречать зиму. Именно с этого времени уже начинались настоящие морозы. Люди заметили, что в Иванов день домовой баламутит лошадей, треплет гривы кобылам, подымает на дыбы жеребцов, а потому лошадей не нагружали и давали отдых.

Приметы на 1 ноября

снег идет на Ивана – весна будет поздней и холодной;

оттепель в Иванов день приведет теплую весну;

если на дорогах грязь, то зима придет через месяц;

кто в ноябре не мерзнет, тому крещенские морозы не страшны.

Интересные и важные события в Украине и мире 1 ноября

1520 – открыт Магелланов пролив.

1604 – в лондонском Уайтхолле состоялась премьера трагедии Уильяма Шекспира "Отелло".

1918 – провозглашена Западно-Украинская республика. Начались бои за Львов между поляками и украинцами.

1927 – создан футбольный клуб "Динамо" (Киев).

1939 – принят закон о включении Западной Украины в состав СССР с подчинением ее УССР.

1993 – основан Европейский Союз.

Кто родился 1 ноября

1707 – Джузеппе Бонито, итальянский художник неаполитанской школы.

1757 – Антонио Канова, итальянский скульптор.

1861 – Днипрова Чайка, украинский прозаик и поэтесса.

1863 – Джордж Паркер, американский изобретатель письменной ручки, основатель компании Parker Pen Company.

1923 – Сергей Микаэлян, советский режиссер театра и кино, сценарист.

1939 – Федор Стригун, советский и украинский режиссер, актер, художественный руководитель львовского театра имени Марии Заньковецкой.

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