1 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День народження Європейського Союзу, Міжнародний день вегана, День ворожіння на кавовій гущі – які ще значні дати та важливі події в історії України та світу відзначаються 1 листопада.

1 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне та православне свято в українців 1 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародних, національних та державних святах , важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 1 листопада

День народження Європейського Союзу – відзначається на честь заснування у 1993 році економічного та політичного об'єднання 27 держав на основі підписаного 7 лютого 1992 року Маастрихтського договору.

Міжнародний день вегана (World Vegan Day) проводять прихильники вживання рослинних продуктів, починаючи з 1994 року на честь святкування 50-річного ювілею Веганського товариства.

День усіх святих у західних християн (All Saints' Day) – свято має язичницьке коріння та присвячене пам'яті померлих. Понад дві тисячі років тому кельтські племена святкували прихід Нового року, напередодні якого відзначалося свято – свято має язичницьке коріння та присвячене пам'яті померлих. Понад дві тисячі років тому кельтські племена святкували прихід Нового року, напередодні якого відзначалося свято Самайн – перехід до зими та відкриття потойбічних світів

День ворожіння на кавовій гущі – оригінальне свято любителів дізнатися про долю у такий своєрідний спосіб.

Іменинники 1 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Дмитро, Іван, Леонтій, Михайло, Микола, Павло, Петро, Сергій, Фелікс.

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Яке сьогодні церковне свято

1 листопада в православній церкві вшановується пам'ять пророка Іоїля, мученика Уара і з ним 7-х учителів християнських, блаженної Клеопатри та сина її Іоана, священномученика Садока, єпископа Персидського, і з ним 128 мучеників. Перенесення мощей преподобного Іоана Рильського.

Народне свято

У народі 1 листопада відзначався Іванов день або Конюхів день, коли було прийнято проводити осінь і зустрічати зиму. Саме з цього часу вже розпочиналися справжні морози. Люди помітили, що в Іванів день домовик баламутить коней, тріпає гриви кобилам, піднімає на дибки жеребців, а тому коней не навантажували і давали відпочинок.

Прикмети на 1 листопада

сніг йде на Івана – весна буде пізньою та холодною;

відлига в Іванів день приведе теплу весну;

якщо на дорогах бруд, то зима прийде за місяць;

хто в листопаді не мерзне, тому хрещенські морози не страшні.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 1 листопада

1520 – відкрито Магелланову протоку.

1604 – у лондонському Вайтхолі відбулася прем'єра трагедії Вільяма Шекспіра "Отелло".

1918 – проголошено Західноукраїнську республіку. Почалися бої за Львів між поляками та українцями.

1927 – створено футбольний клуб "Динамо" (Київ).

1939 – ухвалено закон про включення Західної України до складу СРСР з підпорядкуванням її УРСР.

1993 – засновано Європейський Союз.

Хто народився 1 листопада

1707 – Джузеппе Боніто, італійський художник неаполітанської школи.

1757 – Антоніо Канова, італійський скульптор.

1861 – Дніпрова Чайка, український прозаїк та поетеса.

1863 – Джордж Паркер, американський винахідник письмової ручки, засновник компанії Parker Pen Company.

1923 – Сергій Мікаелян, радянський режисер театру та кіно, сценарист.

1939 – Федір Стригун, радянський та український режисер, актор, мистецький керівник львівського театру імені Марії Заньковецької.

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