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1 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
1 листопада, 07:25
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День народження Європейського Союзу, Міжнародний день вегана, День ворожіння на кавовій гущі – які ще значні дати та важливі події в історії України та світу відзначаються 1 листопада.
1 листопада: яке сьогодні свято
1 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне та православне свято в українців 1 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародних, національних та державних святах , важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 1 листопада

  • День народження Європейського Союзу – відзначається на честь заснування у 1993 році економічного та політичного об'єднання 27 держав на основі підписаного 7 лютого 1992 року Маастрихтського договору.
  • Міжнародний день вегана (World Vegan Day) проводять прихильники вживання рослинних продуктів, починаючи з 1994 року на честь святкування 50-річного ювілею Веганського товариства.
  • День усіх святих у західних християн (All Saints' Day) – свято має язичницьке коріння та присвячене пам'яті померлих. Понад дві тисячі років тому кельтські племена святкували прихід Нового року, напередодні якого відзначалося свято Самайн – перехід до зими та відкриття потойбічних світів.
  • День ворожіння на кавовій гущі – оригінальне свято любителів дізнатися про долю у такий своєрідний спосіб.

Іменинники 1 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Дмитро, Іван, Леонтій, Михайло, Микола, Павло, Петро, Сергій, Фелікс.

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Яке сьогодні церковне свято

1 листопада в православній церкві вшановується пам'ять пророка Іоїля, мученика Уара і з ним 7-х учителів християнських, блаженної Клеопатри та сина її Іоана, священномученика Садока, єпископа Персидського, і з ним 128 мучеників. Перенесення мощей преподобного Іоана Рильського.

Народне свято

У народі 1 листопада відзначався Іванов день або Конюхів день, коли було прийнято проводити осінь і зустрічати зиму. Саме з цього часу вже розпочиналися справжні морози. Люди помітили, що в Іванів день домовик баламутить коней, тріпає гриви кобилам, піднімає на дибки жеребців, а тому коней не навантажували і давали відпочинок.

Прикмети на 1 листопада

  • сніг йде на Івана – весна буде пізньою та холодною;
  • відлига в Іванів день приведе теплу весну;
  • якщо на дорогах бруд, то зима прийде за місяць;
  • хто в листопаді не мерзне, тому хрещенські морози не страшні.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 1 листопада

  • 1520 – відкрито Магелланову протоку.
  • 1604 – у лондонському Вайтхолі відбулася прем'єра трагедії Вільяма Шекспіра "Отелло".
  • 1918 – проголошено Західноукраїнську республіку. Почалися бої за Львів між поляками та українцями.
  • 1927 – створено футбольний клуб "Динамо" (Київ).
  • 1939 – ухвалено закон про включення Західної України до складу СРСР з підпорядкуванням її УРСР.
  • 1993 – засновано Європейський Союз.

Хто народився 1 листопада

  • 1707 – Джузеппе Боніто, італійський художник неаполітанської школи.
  • 1757 – Антоніо Канова, італійський скульптор.
  • 1861 – Дніпрова Чайка, український прозаїк та поетеса.
  • 1863 – Джордж Паркер, американський винахідник письмової ручки, засновник компанії Parker Pen Company.
  • 1923 – Сергій Мікаелян, радянський режисер театру та кіно, сценарист.
  • 1939 – Федір Стригун, радянський та український режисер, актор, мистецький керівник львівського театру імені Марії Заньковецької.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на листопад 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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