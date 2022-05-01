1 травня 2022: який сьогодні день, що не можна робити, іменини та прикмети

Що цікавого сталося 1 травня в історії? / Фото: unsplash.com

Сьогодні, 1 Травня українці відзначають День праці, вибираючи найкращі привітання, картинки та листівки, які варто відправити рідним та близьким для підтримки бойового духу. Святкування є знаком пам'яті, коли 1 травня 1886 робітники в Чикаго вийшли на протести, вимагаючи запровадження восьмигодинного робочого дня.

Розповідаємо, яке народне та православне свято святкують українці 1 травня 2022 року, хто відзначає свої іменини, а також які міжнародні, національні та державні свята, важливі події відбулися в історії цього дня.

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Який сьогодні день, 1 травня

Міжнародний день праці – святкується у 143 країнах світу.

– святкується у 143 країнах світу. Міжнародний день соняшнику.

День захисту носорога.

День глобального кохання .

. В США сьогодні також відзначають День лояльності, День дитячої охорони здоров'я та День права.

сьогодні також відзначають День лояльності, День дитячої охорони здоров'я та День права. На Гавайських островах – День Леї – свято гавайських танців.

– День Леї – свято гавайських танців. У Франції святкують День конвалії (Le jour du Muguet). Вперше його стали відзначати у 1561 році. Тоді король Карл IX з приводу початку весни подарував усім придворним дамам букети модної на той час конвалії. Сьогодні в цей день прийнято дарувати один одному букетики конвалії. Вважається, що ці квіти приносять щастя.

Іменинники 1 травня

День ангела сьогодні відзначають : Антон, Василь, Віктор, Григорій, Юхим, Іван, Кузьма, Михайло.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 1 травня:

1776 – Адам Вайсгаупт заснував у Баварії таємне товариство ілюмінатів.

1884 – у Чикаго розпочато будівництво 10-поверхового будинку – першого хмарочоса.

1886 – страйк у США, в результаті якого загинули 3 і були страчені 4 робітники. На згадку про ці події було прийнято відзначати 1 травня Міжнародним днем праці.

1943 – німецькі нацисти скоюють масове вбивство 9000 євреїв із гетто у місті Броди Львівської області.

1966 – студент Георгій Москаленко та робітник Віктор Кукса вночі встановили на даху головного корпусу Київського інституту народного господарства прапор України.

1967 – весілля Елвіса та Прісцілли Преслі.

1999 – на телеканалі Nickelodeon вийшла перша серія мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани".

2009 – У Швеції легалізовані одностатеві шлюби.

Хто народився 1 травня

1982 – британський актор Джеймі Дорнан.

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