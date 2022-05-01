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Привітання з 1 Травня: кумедні вірші та проза, найкращі листівки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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1 травня, 13:07
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З 1 Травня: найкращі картинки та листівки, а також тексти привітань у віршах та прозі, які варто надіслати рідним та близьким для підтримки бойового духу
Привітання з 1 Травня: картинки і листівки
Привітання з 1 Травня: картинки і листівки / Фото: unsplash.com

1 Травня українці відзначають День праці, який також святкується в 143 країнах світу. У цей день сотні тисяч робочих найбільших промислових центрів США вийшли на протест – вимагали впровадження восьмигодинного робочого дня. В Україні 1 Травня раніше був вихідним. Але в цьому році через воєнний стан додаткові вихідні скасовані.

Life Сьогодні підготували для вас найкращі варіанти вітань зі святом 1 Травня: листівки, картинки, тексти в прозі, короткі смс і вірші. Не забудьте привітати своїх колег, друзів і знайомих.

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Привітання з 1 Травня у прозі

***

Зі святом весни і праці, з 1 Травня! Бажаю, щоб праця була посильною, гідною, шляхетною, сумлінною, чесною. Бадьорості, світла і знань, емоційної насиченості, результатів, ідей, завжди твердо йти обраним шляхом до своєї мрії, відкинувши лінь, не боячись перешкод, долаючи перешкоди. Нехай воздасться по справах і заслугах!

Привітання з 1 Травня: картинки і листівки
Привітання з 1 Травня: картинки і листівки / Фото: bonnycards

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Короткі привітання з 1 Травня у прозі

***

Вітаємо з весняним святом праці, відновлення й активної життєвої позиції. Нехай поруч з вами завжди буде надійне плече, будь-які справи даються легко, а результат незмінно тішить.

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Красиві привітання з 1 Травня своїми словами

***

У перший день травня, у день праці я щиро вітаю з цим святом і хочу побажати, щоб будь-яка праця і потужна робота отримували щиру вдячність, щоб будь-яку справу доводили до кінця, щоб поруч завжди були добрі та вірні друзі, щоб руки ніколи не втомлювалися, а голову завжди відвідували світлі думки.

Привітання з 1 Травня: картинки і листівки
Привітання з 1 Травня: картинки і листівки / Фото: Depositphotos

1 Травня: привітання зі святом у прозі

***

Вітаю з травневими днями, зі святом натхненної і творчої праці! Нехай будь-яка справа, за яку ви беретеся, приносить вам справжнє задоволення і тішить своїми результатами. Бажаю вам успіху, везіння і дружньої підтримки оточення у будь-якому починанні.

Привітання з 1 Травня: вірші і листівки

***
Мы сегодня поздравляем
С днем известным — с Первомаем!
В дом придут пусть радость, смех,
А в работу — лишь успех.
Пусть не будет труд вам в тягость,
А приносит только радость.
С Днем Весны и с Днем Труда
Поздравляю, господа!

Привітання з 1 Травня: картинки і листівки
Привітання з 1 Травня: картинки і листівки / Фото: bonnycards

Вірші з Першотравнем: привітання друзям

***

С первым семечком в земле
И с букашкой на траве!
С силой крепкою в ногах
И с работою в руках,
С миром, маем и трудом,
С майским шумом за окном!
Солнце, праздник – Первомай
И весну в окошке!
Мир, любовь и позитив
Нам принес в лукошке.

Привітання з 1 Травня: картинки і листівки
Привітання з 1 Травня: картинки і листівки / Фото: Pexels

З 1 Травня: привітання колегам

***

Поздравляю с 1 Мая!
Счастья, радости желаю.
Каждый день пусть будет крут,
Пусть любимым будет труд.
Ведь любимая работа —
Это вовсе не забота.
Это счастье, не беда.
Поздравляю с Днем труда!
В этот чудный день весенний
Классным будет настроенье.
С Первомаем! С Днем труда!
Будьте счастливы всегда!

Привітання з 1 Травня: картинки і листівки
Привітання з 1 Травня: картинки і листівки / Фото: bonnycards

Прикольні привітання з 1 Травня в смс

***

Всех с днем весны и с днем труда,
С прекрасным Первомаем
Мы поздравляем от души
И радости желаем,
Пускай полезным будет труд,
И отдых продуктивным,
Пускай во всем всегда везет
Веселым и активным!

Красиве привітання з 1 Травня

***

Поздравляю с 1 мая!
День улыбок и весны!
Пусть всегда приносят счастье
Пенье птиц и все цветы!
Пусть сирень благоухает
Под окном твоим всегда,
О весне напоминает
Праздник Мира и Труда!

Привітання з 1 Травня: картинки і листівки
Привітання з 1 Травня: картинки і листівки / Фото: bonnycards

Ефектні привітання з травневими святами у віршах

***

Желаю вам легко трудиться,
С любовью и огнём в глазах.
Пусть никогда удачи птица
Не ускользнёт в больших делах.
Пусть деньги падают, как дождик,
Пусть вдохновляет мир вокруг.
Восторг в душе пусть не проходит,
Чтоб сил хватало на досуг.
Вас с Первомаем! Счастья – в семьях!
Пусть радости в дома придут.
И пусть всегда, везде, бессменно
В почете будет славный труд!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2022 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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