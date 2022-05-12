12 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

12 травня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 12 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 12 травня

Міжнародний день медичної сестри (International Nurses Day) – професійне свято робітниць однієї з найгуманніших спеціальностей проводиться під егідою Міжнародної організації Червоного хреста та Міжнародної Ради медсестер на честь дня народження Флоренс Найтінгейл, засновниці служби сестер милосердя.

Міжнародний день запобігання синдрому хронічної втоми (International Chronic Fatigue Syndrome Awareness Day) – був організований у 1992 році з метою привернути увагу громадськості до цієї проблеми.

Іменинники 12 травня

День ангела сьогодні відзначають Арсен, Артем, Василь, Іван, Федот, Хома.

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Яке сьогодні церковне свято

Ікона Дев'ять мучеників Кизицьких

12 травня у православній церкві шануються дев'ять мучеників Кизицьких: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артеми, Магна, Феодота, Фавмасія і Филимона. Вшановується пам'ять преподобного Амфілохія Почаївського, преподобного Мемнона, чудотворця, мучеників Діодора і Родопіана, диякона, святителя Василія, єпископа Захолмського, мученика Іоана Валаха.

Народне свято

У народі 12 травня вшановувалися Дев'ять цілителів. Люди вірили, що святі допомагали при тілесних хворобах та епідеміях. Цього дня промовляли замовляння від дев'яти напастей: "Щоб напасті крові не сушили, по жилах не ходили, пухлини не наводили, кісток не ламали, суглобів не вернули, щоб людина була від землі чиста, від води світла".

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Прикмети на 12 травня

на Дев'ять мучеників категорично не можна розпочинати роботу у полі без молитви;

Дев'ять мучеників – сприятливий день на лікування тяжкохворих;

якщо опівдні підставити обличчя теплому вітру, здоров'я на цілий рік додасться;

на дев'ять мучеників сняться пророчі сни.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 травня

996 – у Києві було освячено перший кам'яний храм – Десятинну церкву.

1929 – у Львові створено західноукраїнську організацію письменників "Гроно".

1954 – Україна стала постійним членом ЮНЕСКО.

2007 – Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки посів ІІ місце на Євробаченні-2007.

Хто народився 12 травня

1820 – Флоренс Найтінгейл, засновниця служби сестер милосердя.

1907 – Кетрін Хепберн, американська кіноактриса.

1924 – Федір Моргун, український державний діяч, агроном.

1966 – Стівен Болдуін, американський актор.

1981 – Рамі Малек, американський актор.

Раніше ми публікували місячний календар на травень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на травень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.