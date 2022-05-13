13 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

13 травня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 13 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 13 травня
- Всесвітній день техніки для майбутнього (World Engineering Day for the Future) – професійне свято інженерів та розробників проводиться з метою підвищення поінформованості людей про можливості й розвиток технічної, комп'ютерної та наукової областей.
Іменинники 13 травня
День ангела відзначають: Василь, Єфрем, Ігнатій, Климент, Максим, Микита, Яків.
Яке сьогодні церковне свято
13 травня у православній церкві вшановується пам'ять апостола Якова Зеведеєва, святителя Доната, єпископа Єврії, мученика Максима. Знайдення мощей священномученика Василя, єпископа Амасійського. Знайдення мощей святителя Микити, єпископа Новгородського.
Народне свято
У народі 13 травня вшановувався Яків Теплий. З цього дня зазвичай припиняли свататися, тому що люди вірили, що у травні одружуватися – все життя мучитися. А по погоді судили про те, яким буде прийдешнє літо.
Прикмети на 13 травня:
- тепла та зоряна ніч на Якова – до багатого врожаю;
- ясний схід сонця – літо буде спекотним;
- південний вітер нажене до літа достаток, тепло та грози.
Цікаві та важливі події в Україні та світі 13 травня
- 1637 – день народження столового ножа: кардинал Рішельє, побоюючись ворогів, наказав закруглити кінчики кинджалів, якими різали м'ясо.
- 1865 – в Одесі відкрито Національний університет ім. І.І. Мечнікова.
- 1927 – створено футбольний клуб "Динамо Київ".
Хто народився 13 травня
- 1849 – Панас Мирний, український письменник.
- 1937 – Роджер Желязни, американський письменник-фантаст.
- 1950 – Стіві Вандер, американський співак та композитор.
- 1986 – Роберт Паттінсон, англійський актор, музикант, модель.
- 1986 – Олександр Рибак, норвезький співак, музикант.
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