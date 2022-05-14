14 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

14 травня: яке сьогодні свято

Яке народне і православне свято в українців 14 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 14 травня

Всесвітній день мігруючих птахів (World Migratory Bird Day) – екологічна дата, що відзначається двічі на рік – у другу суботу травня та жовтня, з метою розширити знання людей про мігруючих птахів, їх місця проживання та шляхи пересування.

Всесвітній день справедливої торгівлі (World Fair Trade Day) – проводиться у другу суботу травня з метою приведення торгівлі до міжнародних стандартів.

Іменинники 14 травня

День ангела сьогодні відзначають: Герасим, Юхим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

Ікона Божої Матері "Несподівана радість" / Фото: Pinterest

14 травня у православній церкві вшановується пам'ять пророка Єремії, священномученика Макарія, митрополита Київського, преподобномучеників Афонських: Євфимія, Ігнатія та Акакія, преподобномученика Вати Персіяніна. Святкування ікони Божої Матері "Несподівана радість".

Народне свято

У народі 14 травня вшановувався Єремей Запашник. Це був час активної роботи з орання та засіву полів. Селяни молилися про допомогу святому і вірили, що сам пророк Єремія допомагає тим, хто молиться.

Реклама

Прикмети на 14 травня

ясний день на Єремея – така сама погода буде і під час збирання врожаю;

небо на сході сонця чисте – до спекотного літа;

на Єремея мурахи метушаться – наступний місяць буде дощовим.

нікому нічого не можна позичати, інакше врожаю не буде.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 14 травня

1878 – у США запатентовано назву "вазелін" як торговельний знак.

1948 – підписано Декларацію незалежності Ізраїлю та створено Державу Ізраїль.

1975 – київське "Динамо" вперше виграло Кубок Кубків УЄФА.

Хто народився 14 травня

1627 – Петро Дорошенко, український гетьман.

1871 – Василь Стефаник, український письменник.

1944 – Джордж Лукас, американський кінорежисер, продюсер, сценарист.

1975 – Святослав Вакарчук, український політик, музикант, лідер гурту "Океан Ельзи".

1984 – Марк Цукерберг, засновник та генеральний директор соцмережі Facebook.

Раніше ми публікували місячний календар на травень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на травень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.