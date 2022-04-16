16 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

16 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 16 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 16 квітня

Всесвітній день голосу (World Voice Day) – свято присвячене феномену голосу та його ролі у житті людей, що дозволяє спілкуватися, виражати емоції та почуття, радувати красою звучання. День проводиться з кінця 1990-х за ініціативи Американської Академії отоларингології.

– свято присвячене феномену голосу та його ролі у житті людей, що дозволяє спілкуватися, виражати емоції та почуття, радувати красою звучання. День проводиться з кінця 1990-х за ініціативи Американської Академії отоларингології. Міжнародний день цирку (World Circus Day) – професійне свято майстрів та любителів циркового мистецтва проводиться у третю суботу квітня. День було засновано у 2009 році за ініціативи Європейської циркової асоціації та Всесвітньої федерації цирку.

– професійне свято майстрів та любителів циркового мистецтва проводиться у третю суботу квітня. День було засновано у 2009 році за ініціативи Європейської циркової асоціації та Всесвітньої федерації цирку. День довкілля України – екологічне свято, що відзначається у третю суботу квітня, починаючи з 1999 року з метою залучити громадян до благоустрою та озеленення територій.

Іменинники 16 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Микита, Мартін, Феодосія.

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Яке сьогодні церковне свято

16 квітня у православній церкві відзначається Лазарева субота на честь Воскресіння праведного Лазаря. Вшановується пам'ять преподобного Микити, сповідника, ігумена обителі Мідикійської, мучениці Феодосії, діви, преподобного Ілірика, мучеників Елпідифора, Дія, Віфонія та Галика. Святкування Ікони Божої Матері "Нев'янучий цвіт".

Народне свято

У народі 16 квітня шанувався Микита Водопол. Середина весни зазвичай супроводжувалася великим розливом річок, який міг затопити все, що траплялося йому на шляху. Люди вірили, що в цей час прокидався водяний, а тому намагалися його задобрити, частуючи хлібом чи кашею. Також святкувалася Лазарєва субота , на честь якої дозволялося послаблення посту: можна їсти риб'ячу ікру, олію та червоне вино. У Лазарєву суботу люди ламали вербові гілки для Вербної неділі і хлестали один одного, щоб побільшало здоров'я.

Прикмети на 16 квітня

у Лазарєву суботу не можна лаятись і бажати комусь зла;

під забороною брудна домашня робота: будівництво, ремонт, город, прання, збирання, шиття;

вітер після обіду – літо буде врожайним та дощовим;

дощовий день – до поганої риболовлі;

не можна нічого обіцяти цього дня.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 16 квітня

1632 – засновано Києво-Могилянську академію.

1710 – Запорізьким гетьманом обрано Пилипа Орлика.

1964 – американка Джеральдіна Мок стала першою жінкою, яка здійснила політ навколо Земної кулі.

1995 – почав діяти телефонний міжнародний код 380, який Україна першою здобула серед країн колишнього СРСР.

Хто народився 16 квітня

1841 – Христина Алчевська, український педагог, організатор народної освіти.

1889 – Чарлі Чаплін, англійський та американський кіноактор, режисер, сценарист, композитор, продюсер.

1924 – Генрі Манчіні, американський кінокомпозитор та диригент,

1944 – Денніс Рассел Девіс, американський диригент та піаніст.

1971 – Селена, американська співачка, автор пісень, модель, актриса.

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