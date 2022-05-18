18 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

18 травня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 18 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 18 травня

Міжнародний день музеїв (International Museum Day) – професійне свято музейних працівників відзначається з 1978 року за ініціативи Міжнародної ради музеїв.

Всесвітній день вакцини проти СНІДу (World AIDS Vaccine Day) або День поінформованості про вакцини проти ВІЛ – проводиться з 1998 року з метою показати, наскільки великою є надія людей на перемогу епідемії СНІДу за допомогою безпечної та високоефективної вакцини проти ВІЛ.

День резервіста України – було встановлено у 2019 році з метою вшанування важливої ролі резервістів у справі захисту Вітчизни.

День пам'яті жертв депортації народів Криму – проводиться за рішенням ЗС Криму з 1994 року як данина пам'яті та нерозривності доль багатонаціонального народу Криму.

День боротьби за права кримськотатарського народу – також було встановлено у 2014 році напередодні 70-х річниці виселення кримських татар із Криму.

Іменинники 18 травня

День ангела сьогодні відзначають: Адріан, Ірина, Аріна, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

Ікона Божої Матері Невипивана чаша / Фото: Pinterest

18 травня у православній церкві настає переполовування П'ятидесятниці. Вшановується пам'ять великомучениці Ірини. Святкування ікони Божої Матері "Неупиваемая чаша".

Народне свято

У народі 18 травня шанувалася Арина Капустниця, яку також називали Розсадницею, а все тому, що цього дня на городі висаджували розсаду капусти та огірків.

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Прикмети на 18 травня

садити капустяну розсаду мають жінки у повній самоті, щоб ніхто не наврочив;

чоловікам категорично не можна висаджувати капусту та інші овочі, інакше вони не дадуть плодів;

на Ірину час випалювати траву на полях.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 18 травня

1888 – в Америці продемонстрована перша грамофонна платівка.

1917 – у Києві розпочався І Всеукраїнський військовий з'їзд.

1944 – почалася депортація кримських татар із Криму до Середньої Азії.

1961 – в Україні встановлені літературні премії імені Т. Шевченка.

Хто народився 18 травня

1048 – Омар Хайям, перський і таджицький поет, філософ.

1872 – Бертран Рассел, англійський філософ та вчений.

1962 – Сандра, німецька поп-співачка.

Раніше ми публікували місячний календар на травень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на травень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.