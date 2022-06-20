20 червня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

20 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 20 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 20 червня

Всесвітній день захисту слонів у зоопарках (International Day of Action for Elephants in Zoos) – відзначається з ініціативи зоозахисників світу з метою привернути увагу суспільства до проблем цих тварин у неволі.

Міжнародний день серфінгу (International Surfing Day) – неофіційне екологічне та спортивне свято, яке проводиться з 2005 року.

Всесвітній день біженців (World Refugee Day) – проводиться щорічно з 2001 року під егідою ООН та присвячений Дню африканських біженців. – проводиться щорічно з 2001 року під егідою ООН та присвячений Дню африканських біженців.

Всесвітній день Wi-Fi (World Wi-Fi Day) – святкують шанувальники та користувачі бездротового доступу до Інтернету.

Іменинники 20 червня

День ангела відзначають: Олександр, Ганна, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Володимир, Григорій, Зінаїда, Іван, Максим, Марія, Михайло, Микола, Павло, Петро, Тарас, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

Початок петрова посту

20 червня у православній церкві розпочався 2-й тиждень після П'ятидесятниці. Вшановується пам'ять мученика Феодота Анкірського, священномученика Маркеліана, папи Римського, та мучеників Клавдія, Кирина та Антоніна, священномученика Маркела, папи Римського, мучеників Сисінії та Кіріака дияконів, Смарагда, Ларгія, Апроніана, Сатурніна, Папія і Мавра, воїнів, і Крискентіана, мучениць Прискилли, Лукини та царівни Артемії, мучениць Калерії (Валерії), Киріакії і Марії в Кесарії. Початок Петрова посту.

Народне свято

У народі 20 червня шанувався Федот Страж. Люди вірили, що святий міг захистити від русалок, бо вони боялися його і не підпливали близько до берега.

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Прикмети на 20 червня

Федот тепло дає;

теплий день на Федота – на хороший урожай жита;

йде дощ – урожай буде поганим;

грім на Федота – негода триватиме довго.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 20 червня

1792 – Велика Французька революція.

1840 – запатентований телеграф Семюела Морзе.

1893 – відкрита Головна палата мір і ваг, заснована Дмитром Менделєєвим.

Хто народився 20 червня

1843 – Федір Стравінський, український оперний співак.

1920 – Петро Тимошенко, український мовознавець.

1949 – Лайонел Річі, американський співак та музикант.

1967 – Ніколь Кідман, австралійська актриса.

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.