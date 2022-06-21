21 червня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

21 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 21 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 21 червня
- День літнього сонцестояння (Summer Solstice) – в Україні та інших країнах світу святкується найдовший день, що у 2022 році випадає на 21 червня.
- Міжнародний день йоги (International Yoga Day) – шанувальники стародавньої практики щорічно відзначають свято, організоване під егідою ООН у 2014 році.
- Міжнародний день скейтбордингу – спортивне свято, яке відзначають любителі цього активного виду проведення часу.
- Всесвітній день гідрографії (World Hydrography Day) – професійне свято укладачів карток та навігаційних документів, яке відзначається з 2006 року.
- Всесвітній день гуманізму (World Humanist Day) – неофіційне свято, яке проводиться з метою захисту прав та свобод людини, соціальної справедливості, миролюбності, рівноправності.
- День селфі (Selfie Day) – свято присвячене популярному заняттю створення автопортрета.
- Всесвітній день жирафів (World Giraffe Day) – тварина з найдовшою шиєю вшановується у найдовший день у році.
Іменинники 21 червня
День ангела відзначають: Василь, Єфрем, Костянтин, Павло, Федір.
Яке сьогодні церковне свято
21 червня у православній церкві вшановується пам'ять великомученика Феодора Стратилата, преподобного Єфрема, патріарха Антіохійського, преподобного Зосими Фінікійського, святителя Феодора.
Народне свято
У народі 21 червня святкується сонцеворот. Вшановуючи Сонце, люди розпалювали ритуальні багаття, стрибали через вогонь, щоб очиститися від зла та хвороб. А ще 21 червня згадували Федора Колодезника. Вважалося, що це день майстрів, які споруджують колодязі.
Прикмети на 21 червня
- на літній сонцеворот категорично не можна сумувати та злитися;
- на сонцеворот треба радіти сонцю та природі;
- трави, зібрані цього дня, вважалися особливо цілющими;
- бажання, загадані у день літнього сонцестояння, здійснюються.
Цікаві та важливі події в Україні та світі 21 червня
- 1893 – в Америці було запущено перше Чортове колесо огляду.
- 1948 – фірма грамзапису Columbia Records випустила у продаж довгограючі вінілові платівки.
- 1971 – в Україні під час розкопок кургану Товста Могила було знайдено скіфську пектораль.
Хто народився 21 червня
- 1781 – Сімеон Дені Пуассон, французький вчений, творець математичної фізики.
- 1840 – Акакій Церетелі, грузинський поет любовної лірики.
- 1897 – Юрій Кондратюк, український вчений, один із основоположників космонавтики.
- 1962 – Віктор Цой, рок-музикант, лідер гурту "Кіно".
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