21 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

21 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 21 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 21 июня

День летнего солнцестояния (Summer Solstice) – в Украине и других странах мира празднуется самый длинный день, который в 2022 году выпадает на 21 июня. – в Украине и других странах мира празднуется самый длинный день, который в 2022 году выпадает на 21 июня.

Международный день йоги (International Yoga Day) – почитатели древней практики ежегодно отмечают праздник, организованный под эгидой ООН в 2014 году. – почитатели древней практики ежегодно отмечают праздник, организованный под эгидой ООН в 2014 году.

Международный день скейтбординга – спортивный праздник, который отмечают любители этого активного вида времяпровождения.

Всемирный день гидрографии (World Hydrography Day) – профессиональный праздник составителей карт и навигационных документов, который отмечается с 2006 года.

Всемирный день гуманизма (World Humanist Day) – неофициальный праздник, который проводится с целью защиты прав и свобод человека, социальной справедливости, миролюбия, равноправия.

День селфи (Selfie Day) – праздник посвящен популярному занятию создания автопортрета.

Всемирный день жирафов (World Giraffe Day) – самое длинношеее животное чествуется в самый долгий день в году.

Именинники 21 июня

День ангела сегодня отмечают: Василий, Ефрем, Константин, Павел, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

Феодор Стратилат / Фото: Pinterest

21 июня в православной церкви чтится память великомученика Феодора Стратилата, преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, преподобного Зосимы Финикийского, святителя Феодора.

Народный праздник

В народе 21 июня празднуется солнцеворот. Почитая Солнце, люди разжигали ритуальные костры, прыгали через огонь, чтобы очиститься от зла и болезней. А еще 21 июня вспоминали Федора Колодезника. Считалось, что это день мастеров, сооружающих колодцы.

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Приметы на 21 июня

на летний солнцеворот категорически нельзя грустить и злиться;

на солнцеворот нужно радоваться солнцу и природе;

травы, собранные в этот день, считались особо целебными;

желания, загаданные в день летнего солнцестояния, сбываются.

Интересные и важные события в Украине и мире 21 июня

1893 – в Америке было запущено первое Чертово колесо обозрения.

1948 – фирма грамзаписи Columbia Records выпустила в продажу долгоиграющие виниловые пластинки.

1971 – в Украине при раскопках кургана Толстая Могила была найдена скифская пектораль.

Кто родился 21 июня

1781 – Симеон Дени Пуассон, французский ученый, создатель математической физики.

1840 – Акакий Церетели, грузинский поэт любовной лирики.

1897 – Юрий Кондратюк, украинский ученый, один из основоположников космонавтики.

1962 – Виктор Цой, рок-музыкант, лидер группы "Кино".

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.