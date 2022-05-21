21 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

21 травня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 21 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 21 травня

Всесвітній день культурної різноманітності в ім'я діалогу та розвитку (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development) – проводиться під егідою ООН із 2002 року з метою висвітлення ролі культурної різноманітності. У 2022 році відзначає 20-річчя. – проводиться під егідою ООН із 2002 року з метою висвітлення ролі культурної різноманітності. У 2022 році відзначає 20-річчя.

Міжнародний день чаю (International Tea Day) – неофіційне свято любителів та виробників цього напою, яке відбувається двічі на рік, навесні та взимку, з ініціативи Центру з Освіти та Спілкування з 2004 року.

День науки в Україні – професійне свято працівників науки відзначається з 1997 року у третю суботу травня та у 2022 році припадає на 21 травня.

День Європи в Україні – проводиться з 2003 року у третю суботу травня з метою демонстрації зближення з країнами Європейського Союзу.

Іменинники 21 травня

День ангела сьогодні відзначають: Адріан, Арсен, Іван, Никифор, Пімен.

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Яке сьогодні церковне свято

Іоанн Богослов / Фото: Pinterest

21 травня у православній церкві вшановується пам'ять апостола та євангеліста Іоанна Богослова, преподобного Арсенія Великого, преподобних Арсенія Трудолюбного та Пимена, Посника, Києво-Печерських, у Далеких печерах.

Народне свято

У народі 21 травня вшановувався Іван Довгий. У цей період селяни звертали увагу на природні прикмети, щоб посіяти пшеницю та згодом отримати добрий урожай.

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Прикмети на 21 травня

якщо зацвіла черемха – можна сіяти пшеницю;

не можна сіяти пшеницю раніше за дубовий лист;

якщо на Івана Довгого розділити свій хліб із бідняком – до гарного врожаю.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 21 травня

1831 – вперше опубліковано "Український Альманах".

1918 – у Києві сформовано Українську національно-державну спілку.

1928 – Волт Дісней отримав патент на монопольне використання образу Міккі Мауса.

1921 – в Україні організовано комісію з ліквідації неписьменності.

Хто народився 21 травня

1844 – Анрі Руссо, французький художник-примітивіст.

1929 – Борис Зайденберг, український актор.

1969 – Георгій Гонгадзе, український журналіст та громадський діяч.

Раніше ми публікували місячний календар на травень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на травень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.