21 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

21 травня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 21 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 21 травня
- Всесвітній день культурної різноманітності в ім'я діалогу та розвитку (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development) – проводиться під егідою ООН із 2002 року з метою висвітлення ролі культурної різноманітності. У 2022 році відзначає 20-річчя.
- Міжнародний день чаю (International Tea Day) – неофіційне свято любителів та виробників цього напою, яке відбувається двічі на рік, навесні та взимку, з ініціативи Центру з Освіти та Спілкування з 2004 року.
- День науки в Україні – професійне свято працівників науки відзначається з 1997 року у третю суботу травня та у 2022 році припадає на 21 травня.
- День Європи в Україні – проводиться з 2003 року у третю суботу травня з метою демонстрації зближення з країнами Європейського Союзу.
Іменинники 21 травня
День ангела сьогодні відзначають: Адріан, Арсен, Іван, Никифор, Пімен.
Яке сьогодні церковне свято
21 травня у православній церкві вшановується пам'ять апостола та євангеліста Іоанна Богослова, преподобного Арсенія Великого, преподобних Арсенія Трудолюбного та Пимена, Посника, Києво-Печерських, у Далеких печерах.
Народне свято
У народі 21 травня вшановувався Іван Довгий. У цей період селяни звертали увагу на природні прикмети, щоб посіяти пшеницю та згодом отримати добрий урожай.
Прикмети на 21 травня
- якщо зацвіла черемха – можна сіяти пшеницю;
- не можна сіяти пшеницю раніше за дубовий лист;
- якщо на Івана Довгого розділити свій хліб із бідняком – до гарного врожаю.
Цікаві та важливі події в Україні та світі 21 травня
- 1831 – вперше опубліковано "Український Альманах".
- 1918 – у Києві сформовано Українську національно-державну спілку.
- 1928 – Волт Дісней отримав патент на монопольне використання образу Міккі Мауса.
- 1921 – в Україні організовано комісію з ліквідації неписьменності.
Хто народився 21 травня
- 1844 – Анрі Руссо, французький художник-примітивіст.
- 1929 – Борис Зайденберг, український актор.
- 1969 – Георгій Гонгадзе, український журналіст та громадський діяч.
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