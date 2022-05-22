22 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

22 травня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 22 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 22 травня

Міжнародний день біологічної різноманітності (International Day for Biological Diversity) – проводиться під егідою ООН та присвячений різноманітності життя на Землі у всіх його проявах. – проводиться під егідою ООН та присвячений різноманітності життя на Землі у всіх його проявах.

Всесвітній день готів (World Goth Day) – оригінальне свято представників субкультури готів, організоване у 2010 році з ініціативи британського діджея Cruel Britannia.

Іменинники 22 травня

День ангела сьогодні відзначають: Акуліна, Василь, Гаврило, Дмитро, Йосип, Микола, Семен.

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Яке сьогодні церковне свято

Микола Чудотворець / Фото: Pinterest

22 травня у православній церкві настала 5-та неділя після Великодня, про самарянок. Перенесення мощей святителя та чудотворця Миколи з Мир Лікійських у Барі. Вшановується пам'ять пророка Ісаї, мученика Христофора, преподобного Шио Мгвімського, преподобного Йосипа Оптинського.

Народне свято

У народі 22 травня шанувався Микола Весняний. Його ще називали Микола Літній. До цього часу зазвичай встановлювалася тепла погода, було багато свіжої трави, і худоба була з кормами.

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Прикмети на 22 травня

якщо вмитися росою на Миколу, то весь рік буде здоров'я;

на Миколу Чудотворця не можна стригтися і взагалі брати до рук ножиці;

у День Миколи Весняного не можна відмовляти у проханнях;

туман на Миколу Весняного – до багатого врожаю;

який день на Миколу Літнього, таким буде і на Миколу Зимового.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 22 травня

1861 – Тараса Шевченка було перепоховано у Каневі на Чернечій горі.

1911 – у бельгійському місті Тюен започатковано Міжнародну федерацію кінологів.

1931 – розпочала роботу Українська академія аграрних наук.

Хто народився 22 травня

1813 – Ріхард Вагнер, німецький композитор.

1840 – Марко Кропивницький, український драматург, актор.

1859 – Артур Конан Дойль, англійський письменник, автор творів про Шерлока Холмса.

1924 – Шарль Азнавур, французький актор та співак.

1945 – Юрій Рибчинський, український поет.

1970 – Наомі Кемпбелл, англійська актриса.

Раніше ми публікували місячний календар на травень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на травень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.