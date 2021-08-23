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З Днем українського прапора: колоритні картинки, яскраві листівки і найкращі привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
23 серпня, 05:05
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На День українського прапора-2021 адресуйте рідним і друзям ефектні привітання в прозі, картинках, листівках і віршах
Найкращі привітання з Днем прапора України: листівки, проза та вірші
Найкращі привітання з Днем прапора України: листівки, проза та вірші / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 23 серпня, українці відзначають свято державного значення – День прапора України, яке присвячене одному з її головних символів.

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Ми підготували для вас ексклюзивні листівки та яскраві картинки, а також найкращі вірші і привітання в прозі з Днем прапора України.

Найкращі привітання з Днем прапора в прозі

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З Днем прапора вітаю всіх українців! Цього дня хочу побажати міцних сил і незмінного здоров'я, мирного неба і світлої надії на краще, щирої віри і благополуччя. Нехай гордо розвивається прапор України на вітрі, нехай вас по життю завжди супроводжує удача.

З Днем українського прапора: ексклюзивні картинки і листівки
З Днем українського прапора: ексклюзивні картинки і листівки / Фото: Сьогодні

Короткі смс привітання з Днем прапора України

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День государственного флага наступил,
И весь великий наш народ объединил!
Гордится флагом наша вся страна,
Родная Украина – на свете ты одна!

З Днем українського прапора: патріотичні привітання своїми словами

***

Вітаю з державним святом – Днем прапора України! Бажаю міцної сили і духу, сталевого здоров'я і патріотизму, незмінної любові і поваги, благополуччя і оптимістичного настрою, великих успіхів і звершень.

З Днем державного прапора України: яскраві листівки і найкращі побажання
З Днем державного прапора України: яскраві листівки і найкращі побажання / Фото: Сьогодні

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Теплі вітання з Днем прапора у віршах

***

Наш флаг нам светит в темноте, как огонек,
Он – Украины радостный цветок.
И в мире, и в труде – он рядом с нами,
Он реет над полями, над лесами,
Он славит мир, любовь и красоту,
Охватывая целую страну!

День прапора України: милі листівки, привітання і вірші
День прапора України: милі листівки, привітання і вірші / Фото: Сьогодні

Урочисті привітання на День українського прапора-2021

***

Наш прапор – це наш символ, який відрізняє нас від безлічі інших держав. Нехай його двоколірні переливи, які символізують небо і поле, не затьмарять падіння і позбавлення. Нехай він гордо майорить над хмарами, ловлячи попутний вітер сприятливих змін. Зі святом, дорогі українці, з Днем прапора!

Яскраві побажання на День українського прапора у віршах

***

Пусть будет мир в свободной Украине,
Добро посеет, беды отведет!
И навсегда останется единой,
Страна моя, что движется вперед!
Наш праздник государственный – День флага
Напоминает вечно об отваге.
Пусть развевается свободный, вольный флаг,
Здоровья, счастья, мира и всех благ!

День прапора України: привітання, картинки і вірші
День прапора України: привітання, картинки і вірші / Фото: Сьогодні

З Днем прапора України: привітання українською мовою

***

День Державного прапора ми відзначаємо,
Пишається Україна прапором, всі ми це знаємо.
Ми вітаємо рідну Батьківщину нашу,
З кожним роком ставай і багатше, і краще!
Ми бажаємо всім удачі й перемог,
Щоб не стало у вас ні проблем, ні незгод.
Бажаємо Україні милій процвітати,
Щастя й радості скоріше пізнати.

З Днем прапора України: найкращі привітання та листівки
З Днем прапора України: найкращі привітання та листівки / Фото: Сьогодні

Вірші про прапор українською мовою

***

Золото – в долині,
Угорі – блакить.
Прапор України
Гордо майорить.
Він – звитяг безмежність,
Слави козаків.
Стяг про незалежність
Світу сповістив.

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у серпні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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