З Днем українського прапора: колоритні картинки, яскраві листівки і найкращі привітання

На День українського прапора-2021 адресуйте рідним і друзям ефектні привітання в прозі, картинках, листівках і віршах

Найкращі привітання з Днем прапора України: листівки, проза та вірші / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 23 серпня, українці відзначають свято державного значення – День прапора України, яке присвячене одному з її головних символів.

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Ми підготували для вас ексклюзивні листівки та яскраві картинки, а також найкращі вірші і привітання в прозі з Днем прапора України.

Найкращі привітання з Днем прапора в прозі

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З Днем прапора вітаю всіх українців! Цього дня хочу побажати міцних сил і незмінного здоров'я, мирного неба і світлої надії на краще, щирої віри і благополуччя. Нехай гордо розвивається прапор України на вітрі, нехай вас по життю завжди супроводжує удача.

З Днем українського прапора: ексклюзивні картинки і листівки / Фото: Сьогодні

Короткі смс привітання з Днем прапора України

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День государственного флага наступил,

И весь великий наш народ объединил!

Гордится флагом наша вся страна,

Родная Украина – на свете ты одна!

З Днем українського прапора: патріотичні привітання своїми словами

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Вітаю з державним святом – Днем прапора України! Бажаю міцної сили і духу, сталевого здоров'я і патріотизму, незмінної любові і поваги, благополуччя і оптимістичного настрою, великих успіхів і звершень.

З Днем державного прапора України: яскраві листівки і найкращі побажання / Фото: Сьогодні

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Теплі вітання з Днем прапора у віршах

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Наш флаг нам светит в темноте, как огонек,

Он – Украины радостный цветок.

И в мире, и в труде – он рядом с нами,

Он реет над полями, над лесами,

Он славит мир, любовь и красоту,

Охватывая целую страну!

День прапора України: милі листівки, привітання і вірші / Фото: Сьогодні

Урочисті привітання на День українського прапора-2021

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Наш прапор – це наш символ, який відрізняє нас від безлічі інших держав. Нехай його двоколірні переливи, які символізують небо і поле, не затьмарять падіння і позбавлення. Нехай він гордо майорить над хмарами, ловлячи попутний вітер сприятливих змін. Зі святом, дорогі українці, з Днем прапора!

Яскраві побажання на День українського прапора у віршах

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Пусть будет мир в свободной Украине,

Добро посеет, беды отведет!

И навсегда останется единой,

Страна моя, что движется вперед!

Наш праздник государственный – День флага

Напоминает вечно об отваге.

Пусть развевается свободный, вольный флаг,

Здоровья, счастья, мира и всех благ!

День прапора України: привітання, картинки і вірші / Фото: Сьогодні

З Днем прапора України: привітання українською мовою

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День Державного прапора ми відзначаємо,

Пишається Україна прапором, всі ми це знаємо.

Ми вітаємо рідну Батьківщину нашу,

З кожним роком ставай і багатше, і краще!

Ми бажаємо всім удачі й перемог,

Щоб не стало у вас ні проблем, ні незгод.

Бажаємо Україні милій процвітати,

Щастя й радості скоріше пізнати.

З Днем прапора України: найкращі привітання та листівки / Фото: Сьогодні

Вірші про прапор українською мовою

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Золото – в долині,

Угорі – блакить.

Прапор України

Гордо майорить.

Він – звитяг безмежність,

Слави козаків.

Стяг про незалежність

Світу сповістив.

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