23 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

23 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 23 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 23 грудня

Всесвітній день сноуборду (World snowboard day) – спортивне свято проводиться щорічно, починаючи з 2006 року, професіоналами та аматорами цього снігового виду спорту.

Іменинники 23 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олександра, Олексій, Анатолій, Ангеліна, Ганна, Григорій, Євген, Євдокія, Іван, Костянтин, Лаврентій, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Степан, Тетяна, Текла, Хома, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

23 грудня в православній церкві вшановується пам'ять мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа, святителя Іоасафа, єпископа Білгородського, мученика Гемела Пафлагонянина, преподобного Фоми, блаженного Іоана та батьків його, блаженного Стефана і блаженної Ангеліни, правителів Сербських.

Народне свято

У народі 23 грудня вшановувався святий Мина, якого вважали цілителем від очних хвороб. Люди говорили, що святий Міна дає очам здоров'я, повертає сліпим зір, а ще алегорично знімає пелену з очей, що заважає зазирнути всередину себе і відрізнити добро і зло, правду і брехню.

Прикмети на 23 грудня:

зі святого Мини пітьма проходить повз;

день починає прибувати, світлий час доби росте;

на Мину читали замовляння від нечисті, щоб діти ночами не лякалися і міцно спали;

ясна погода на Мину – до швидких морозів;

хмари у цей день – до похолодання.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 23 грудня

1846 – брати Джордж і Майкл Боїнги заснували компанію з випуску велосипедів, яка потім перекваліфікувалася на авіабудування та авіаперевезення.

1873 – засновано Наукове товариство імені Шевченка.

1900 – американський вчений Реджинальд Фессенден провів перший у світі сеанс звукової радіопередачі.

1913 – у Росії відбувся перший політ літака Ігоря Сікорського "Ілля Муромець".

1947 – 1 січня в СРСР оголошено святковим та вихідним днем.

1968 – американські астронавти Борман, Лоуелл та Андерс стали першими людьми, які досягли орбіти Місяця.

Хто народився 23 грудня

1858 – Володимир Немирович Данченко, радянський театральний режисер, драматург.

1878 – Степан Тимошенко, російський, український та американський вчений-механік.

1924 – Михайло Водяний, український радянський артист оперети, актор, режисер, конферансьє.

1931 – Лев Дуров, радянський та російський актор театру та кіно, театральний режисер.

1936 – Юлій Кім, радянський і російський поет, композитор, драматург, сценарист, бард.

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