24 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

24 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Life Сьогодні пишуть, яке народний і православне свято в українців 24 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.
Яке сьогодні свято 24 липня
- Міжнародний день турботи про себе (International Self-Care Day) – проводиться з метою пояснити людям, як потрібно дбати про себе, щоб бути здоровими.
- День поліції – святкує Польща.
- День Симона Болівара – свято національного героя шанує Еквадор, Болівія і Венесуела.
- День дітей – відзначається у Вануату.
- День батьків – святкує Індія.
Іменинники 24 липня
День ангела сьогодні відзначають: Ольга та Олена, а також Аркадій, Євфимія, Костянтин, Лев.
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Яке сьогодні церковне свято
24 липня в православній церкві шанується пам'ять Рівноапостольної Ольги, великої княгині Київської, у святому хрещенні Олени, мученика Кіндея, пресвітера. Згадується диво великомучениці Ефімії Всехвальної, що через нього православ'я утвердилося.
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У народі 24 липня вшановувалася Ольга Страдниця. У цей період наступала найспекотніша погода і грозова пора. Селяни в цей час займалися жнивами і прибиранням в полях.
Прикмети на 24 липня
- дощ у цей день обіцяє хороший улов риби;
- сонячний день – до багатого врожаю зернових;
- якщо стожари сяють яскраво, буде вдала жнива й урожай.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 липня
- 971 – між київським князем Святославом і візантійським імператором Іоанном Цімісхімом укладено почесний мир.
- 1790 – у Франції вперше в історії задокументовано падіння на Землю метеорита.
- 1938 – день народження розчинної кави.
- 1990 – в Києві біля будівлі міськради вперше підняли національний синьо-жовтий прапор.
Хто народився 24 липня
- 1783 – Симон Болівар, національний герой Венесуели.
- 1802 – Олександр Дюма, французький письменник, драматург.
- 1921 – Біллі Тейлор, американський джазовий піаніст, композитор.
- 1942 – Ірина Мірошниченко, радянська актриса театру і кіно.
- 1969 – Дженніфер Лопес, американська актриса, співачка, продюсер.
Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.
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