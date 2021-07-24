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24 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

24 липня, 07:25

Ольга Козачок

День турботи про себе, День святої княгині Ольги, іменини Ольги і Олени – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 24 липня.

24 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, яке народний і православне свято в українців 24 липня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Яке сьогодні свято 24 липня

Іменинники 24 липня

День ангела сьогодні відзначають: Ольга та Олена, а також Аркадій, Євфимія, Костянтин, Лев.

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Яке сьогодні церковне свято

24 липня в православній церкві шанується пам'ять Рівноапостольної Ольги, великої княгині Київської, у святому хрещенні Олени, мученика Кіндея, пресвітера. Згадується диво великомучениці Ефімії Всехвальної, що через нього православ'я утвердилося.

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У народі 24 липня вшановувалася Ольга Страдниця. У цей період наступала найспекотніша погода і грозова пора. Селяни в цей час займалися жнивами і прибиранням в полях.

Прикмети на 24 липня

Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 липня

Хто народився 24 липня

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

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