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День ангела Ольги-2021: привітання, листівки і картинки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
24 липня, 05:20
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Life Сьогодні підготували найкрасивіші, оригінальні і добрі вітання зі святом – Днем святої Ольги і Олени
З Днем ангела Ольги: листівки, картинки і поздоровлення
З Днем ангела Ольги: листівки, картинки і поздоровлення

Сьогодні, 24 липня, відзначається День ангела Ольги на честь святої рівноапостольної великої княгині Ольги, в хрещенні Олени, яка перша з правителів Русі прийняла християнство.

Якщо ви поки що в роздумах, як провести відпустку і літо загалом, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Короткі привітання з Днем ангела Ольги

***

Все сердца мужчин до боли
Покоряет наша Оля.
Обаянием чарует
И улыбкой околдует.
Пожелать тебе, принцесса,
Мы хотим процентов двести,
Счастья женского большого,
Как кольца – так золотого,
Если камни – то бриллианты.
Чтоб сказали хироманты,
Что отмечена рука
Знаком счастья и добра.

З Днем ангела Ольги!
З Днем ангела Ольги! / Фото: bonnycards

День ангела Ольги: оригінальні привітання

***

Красавица Ольга ко всем благосклонна,
Умна и практична и знает, как жить,
Мы рады поздравить ее и желаем
Лишь только улыбку и радость дарить!
Всегда оставайся такой же задорной,
Немного упрямой, но с чистой душой,
Ведь ждет на пути тебя счастье и солнце,
А мы дружно вместе привет шлем большой.

З Днем ангела Ольги!
З Днем ангела Ольги! / Фото: bonnycards

З Днем Ольги: вірші, смс-повідомлення

***

Поздравляю нынче, Оля,
В день прекрасных именин.
Носишь имя славной дамы,
Самой лучшей из княгинь.
Пусть всегда святая Ольга
Будет рядом, за спиной.
В счастья миг и час печали
Будет пусть она с тобой.
Будь успешной и здоровой,
Верь, надейся и люби.
Пусть сбываются желания
И задумки все твои.

З Днем ангела Ольги!
З Днем ангела Ольги! / Фото: bonnycards

День Ольги: привітання для подруги

***

С Днем Ольги – княгини прекрасной!
Будь мудрой, красивой и властной.
Пускай твои в жизни решения
Верны будут все, без сомнения.
Пусть смотрят с восторгом мужчины,
Как будто сама ты – княгиня.
И пусть твоим главным богатством
Окажется женское счастье.

З Днем ангела Ольги!
З Днем ангела Ольги! / Фото: bonnycards

День Ольги: красиві привітання і вірші

***

Упрямо следуй, Ольга, за мечтою
И верь, что солнце навсегда
На небе, в сердце. За тобою,
Следят еще и небеса.
Всегда стремись, а мы поможем,
Всегда вершину выбирай.
Ты лучше становиться сможешь,
И счастье будет через край.

З Днем ангела Ольги!
З Днем ангела Ольги! / Фото: bonnycards

Привітання з Днем ангела Ольги для всіх

***

В имени Ольга – величие, святость,
С давних времен оно славу несет.
Ты для всех близких – утеха и радость,
Везде уважение тебе и почет.
Я пожелаю огромного счастья,
В сердце всегда откровенной весны.
Пусть в именины твои в одночасье
Сбудутся самые сладкие сны!

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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