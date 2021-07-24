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Іменини Олени: привітання з Днем ангела

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
24 липня, 08:21
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Всі Олени, Оленки, Альонки, Лєнусі і Оленочки сьогодні відзначають День ангела і отримують на свою адресу найтепліші красиві і радісні вітання з іменинами.
День ангела Олени
День ангела Олени / Фото: Depositphotos

Свої іменини Олена за церковним календарем відзначає кілька разів на рік, і всі вони приурочені до пам'ятних дат, пов'язаних зі святими і мучениками.

Сьогодні, 24 липня, відзначається День ангела Ольги на честь святої рівноапостольної великої княгині Ольги, в хрещенні Олени, яка перша з правителів Русі прийняла християнство.

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Ім'я Олена грецького походження. Його переклад неоднозначний,найімовірніше, означає Обрана, світла, сяюча, сонячна, вогняна – ось як багато яскравих і красивих значень у імені Олена.

Всі Олени – жінки життєрадісні, захоплені, всім цікавляться, світлі і часто довірливі. У власниць цього імені дуже розвинене почуття вірності і справедливості.

На День ангела Олени ми приєднуємося до найкращих побажань і пропонуємо вам гарні, добрі і радісні вітання з іменинами у віршах і прозі.

Красиві привітання з іменинами Олени в прозі

***

З Днем ангела, прекрасна Олено. Нехай твій охоронець береже тебе від бід і хвороб, нехай у твого ангела будуть неймовірно великі крила, які завжди вкриють тебе від заздрості і печалі. Бажаю тобі, Оленко, завжди залишатися сильною, вольовою, сміливою, доброю, натхненною, щирою, люблячою, коханою і гідною щастя!

Красиві привітання з іменинами Олени
Красиві привітання з іменинами Олени / Фото: Pixabay

Короткі смс поздоровлення з іменинами Олени

***

С Днем ангела, Елена,
Счастливой самой будь,
Пусть силы всей Вселенной
Помогут чем-нибудь:

Подарят вдохновение,
Здоровье принесут,
Пусть каждое мгновение
Тебя успехи ждут!

Милі побажання на День ангела Олени в прозі

***

З Днем ангела, мила Олено. Ти і сама схожа на ангела – найніжнішого, доброго, щирого, чарівного і ласкавого. Бажаю тобі ніколи не збиватися з дороги і завжди залишатися по-справжньому щасливою. Лєночко, будь кохана і бажана, нехай кожен день дарує свято душі і радість.

З іменинами, Олено!
З іменинами, Олено! / Фото: Pixabay

Найкращі привітання Олені з Днем ангела в віршах

***

С Днем ангела, Елена.
Пусть добрые лучи
В твоих глазах сияют,
Как отблески свечи.

Раскроет ангел крылья,
Собою защитит
От тяжести раздумий,
От грусти и обид.

Он снежным опереньем
Укроет, исцелит.
И тихим нежным голосом
Тебя приободрит.

Кращі привітання Олені з днем ангела
Кращі привітання Олені з днем ангела / Фото: Pixabay

Іменини Олени: добрі побажання на День ангела

***

У Леночки сегодня именины,
День ангела – еще так говорят.
Будь доброй, справедливой, милой,
И, ангел, наблюдая, будет рад.

Пусть станет меньше необдуманных решений,
И больше бескорыстных, добрых дел.
Жизнь состоит из тысячи мгновений,
Увидеть все твой ангел захотел.

Ему под силу важное заметить,
Ответы ненароком подсказать.
И мне приятно от души и сердца
Тебя с Днем ангела сегодня поздравлять.

З днем ангела!
З днем ангела! / Фото: Pixabay

Філософські побажання на День ангела Олені в прозі

***

Олено, вітаємо тебе з Днем ангела! Бажаємо, щоб ти досягла гармонії і повного заспокоєння. Щоб була щаслива, красива, прониклива, добра, оточена турботою і увагою. Нехай кожен день приносить тобі радість і любов. Будь здорова і завжди готова до приємних сюрпризів!

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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