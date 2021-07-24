Іменини Олени: привітання з Днем ангела

Всі Олени, Оленки, Альонки, Лєнусі і Оленочки сьогодні відзначають День ангела і отримують на свою адресу найтепліші красиві і радісні вітання з іменинами.

День ангела Олени / Фото: Depositphotos

Свої іменини Олена за церковним календарем відзначає кілька разів на рік, і всі вони приурочені до пам'ятних дат, пов'язаних зі святими і мучениками.

Сьогодні, 24 липня, відзначається День ангела Ольги на честь святої рівноапостольної великої княгині Ольги, в хрещенні Олени, яка перша з правителів Русі прийняла християнство.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

Ім'я Олена грецького походження. Його переклад неоднозначний,найімовірніше, означає Обрана, світла, сяюча, сонячна, вогняна – ось як багато яскравих і красивих значень у імені Олена.

Всі Олени – жінки життєрадісні, захоплені, всім цікавляться, світлі і часто довірливі. У власниць цього імені дуже розвинене почуття вірності і справедливості.

На День ангела Олени ми приєднуємося до найкращих побажань і пропонуємо вам гарні, добрі і радісні вітання з іменинами у віршах і прозі.

Красиві привітання з іменинами Олени в прозі

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З Днем ангела, прекрасна Олено. Нехай твій охоронець береже тебе від бід і хвороб, нехай у твого ангела будуть неймовірно великі крила, які завжди вкриють тебе від заздрості і печалі. Бажаю тобі, Оленко, завжди залишатися сильною, вольовою, сміливою, доброю, натхненною, щирою, люблячою, коханою і гідною щастя!

Красиві привітання з іменинами Олени / Фото: Pixabay

Короткі смс поздоровлення з іменинами Олени

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С Днем ангела, Елена,

Счастливой самой будь,

Пусть силы всей Вселенной

Помогут чем-нибудь:

Подарят вдохновение,

Здоровье принесут,

Пусть каждое мгновение

Тебя успехи ждут!

Милі побажання на День ангела Олени в прозі

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З Днем ангела, мила Олено. Ти і сама схожа на ангела – найніжнішого, доброго, щирого, чарівного і ласкавого. Бажаю тобі ніколи не збиватися з дороги і завжди залишатися по-справжньому щасливою. Лєночко, будь кохана і бажана, нехай кожен день дарує свято душі і радість.

З іменинами, Олено! / Фото: Pixabay

Найкращі привітання Олені з Днем ангела в віршах

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С Днем ангела, Елена.

Пусть добрые лучи

В твоих глазах сияют,

Как отблески свечи.

Раскроет ангел крылья,

Собою защитит

От тяжести раздумий,

От грусти и обид.



Он снежным опереньем

Укроет, исцелит.

И тихим нежным голосом

Тебя приободрит.

Кращі привітання Олені з днем ангела / Фото: Pixabay

Іменини Олени: добрі побажання на День ангела

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У Леночки сегодня именины,

День ангела – еще так говорят.

Будь доброй, справедливой, милой,

И, ангел, наблюдая, будет рад.

Пусть станет меньше необдуманных решений,

И больше бескорыстных, добрых дел.

Жизнь состоит из тысячи мгновений,

Увидеть все твой ангел захотел.

Ему под силу важное заметить,

Ответы ненароком подсказать.

И мне приятно от души и сердца

Тебя с Днем ангела сегодня поздравлять.

З днем ангела! / Фото: Pixabay

Філософські побажання на День ангела Олені в прозі

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Олено, вітаємо тебе з Днем ангела! Бажаємо, щоб ти досягла гармонії і повного заспокоєння. Щоб була щаслива, красива, прониклива, добра, оточена турботою і увагою. Нехай кожен день приносить тобі радість і любов. Будь здорова і завжди готова до приємних сюрпризів!

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