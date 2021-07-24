Іменини Олени: привітання з Днем ангела

Свої іменини Олена за церковним календарем відзначає кілька разів на рік, і всі вони приурочені до пам'ятних дат, пов'язаних зі святими і мучениками.
Сьогодні, 24 липня, відзначається День ангела Ольги на честь святої рівноапостольної великої княгині Ольги, в хрещенні Олени, яка перша з правителів Русі прийняла християнство.
День ангела Ольги-2021: привітання, листівки і картинки
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Ім'я Олена грецького походження. Його переклад неоднозначний,найімовірніше, означає Обрана, світла, сяюча, сонячна, вогняна – ось як багато яскравих і красивих значень у імені Олена.
Всі Олени – жінки життєрадісні, захоплені, всім цікавляться, світлі і часто довірливі. У власниць цього імені дуже розвинене почуття вірності і справедливості.
На День ангела Олени ми приєднуємося до найкращих побажань і пропонуємо вам гарні, добрі і радісні вітання з іменинами у віршах і прозі.
Красиві привітання з іменинами Олени в прозі
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З Днем ангела, прекрасна Олено. Нехай твій охоронець береже тебе від бід і хвороб, нехай у твого ангела будуть неймовірно великі крила, які завжди вкриють тебе від заздрості і печалі. Бажаю тобі, Оленко, завжди залишатися сильною, вольовою, сміливою, доброю, натхненною, щирою, люблячою, коханою і гідною щастя!
Короткі смс поздоровлення з іменинами Олени
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С Днем ангела, Елена,
Счастливой самой будь,
Пусть силы всей Вселенной
Помогут чем-нибудь:
Подарят вдохновение,
Здоровье принесут,
Пусть каждое мгновение
Тебя успехи ждут!
Милі побажання на День ангела Олени в прозі
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З Днем ангела, мила Олено. Ти і сама схожа на ангела – найніжнішого, доброго, щирого, чарівного і ласкавого. Бажаю тобі ніколи не збиватися з дороги і завжди залишатися по-справжньому щасливою. Лєночко, будь кохана і бажана, нехай кожен день дарує свято душі і радість.
Найкращі привітання Олені з Днем ангела в віршах
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С Днем ангела, Елена.
Пусть добрые лучи
В твоих глазах сияют,
Как отблески свечи.
Раскроет ангел крылья,
Собою защитит
От тяжести раздумий,
От грусти и обид.
Он снежным опереньем
Укроет, исцелит.
И тихим нежным голосом
Тебя приободрит.
Іменини Олени: добрі побажання на День ангела
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У Леночки сегодня именины,
День ангела – еще так говорят.
Будь доброй, справедливой, милой,
И, ангел, наблюдая, будет рад.
Пусть станет меньше необдуманных решений,
И больше бескорыстных, добрых дел.
Жизнь состоит из тысячи мгновений,
Увидеть все твой ангел захотел.
Ему под силу важное заметить,
Ответы ненароком подсказать.
И мне приятно от души и сердца
Тебя с Днем ангела сегодня поздравлять.
Філософські побажання на День ангела Олені в прозі
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Олено, вітаємо тебе з Днем ангела! Бажаємо, щоб ти досягла гармонії і повного заспокоєння. Щоб була щаслива, красива, прониклива, добра, оточена турботою і увагою. Нехай кожен день приносить тобі радість і любов. Будь здорова і завжди готова до приємних сюрпризів!
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