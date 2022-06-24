24 червня 2022 року: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

24 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 24 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 24 червня

Міжнародний день феї (International Fairy Day) – спочатку свято почали відзначати в європейських країнах на честь фольклорних чарівних казкових істот.

Іменинники 24 червня

День ангела сьогодні відзначають: Варнава, Єфрем та Марія.

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Яке сьогодні церковне свято

У католиків 24 червня настає Різдво Іоанна Хрестителя – свято встановлено на спогад народження Іоанна Предтечі та подій, описаних у Євангелії від Луки.

Ікона Божої Матері Достойно є / Фото: Pinterest

24 червня у православній церкві вшановується пам'ять апостолів Варфоломія та Варнави. Святкування ікони Божої Матері "Достойно є" ("Милуюча").

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Народне свято

У народі 24 червня вшановувався святий Варнава. Люди вірили, що опівдні дня Варнави активізується нечиста сила, яка ділить між собою сфери впливу на людей.

Прикмети на 24 червня

на Варнаву в жодному разі не можна рвати траву;

цього дня нечиста сила сплутує хомути та віжки;

на Варнаву нечисть лякає людей і отруює траву.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 червня

1934 – українська столиця була перенесена з Харкова до Києва.

1941 – було створено Радянське Інформбюро, що давало зведення про воєнні дії.

1947 – вперше з'явилося офіційне повідомлення про НЛО.

1990 – відбувся останній концерт Віктора Цоя та гурту "Кіно".

Хто народився 24 червня

1860 – Феофіл Яновський, український терапевт та філантроп.

1888 – Микола Смолич, радянський український актор та режисер.

1974 – Микитенко Ольга Леонтьєвна, українська співачка сопрано.

1987 – Ліонель Мессі, аргентинський футболіст, найкращий бомбардир "Барселони".

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.