24 червня 2022 року: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

24 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 24 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 24 червня
- Міжнародний день феї (International Fairy Day) – спочатку свято почали відзначати в європейських країнах на честь фольклорних чарівних казкових істот.
Іменинники 24 червня
День ангела сьогодні відзначають: Варнава, Єфрем та Марія.
Яке сьогодні церковне свято
У католиків 24 червня настає Різдво Іоанна Хрестителя – свято встановлено на спогад народження Іоанна Предтечі та подій, описаних у Євангелії від Луки.
24 червня у православній церкві вшановується пам'ять апостолів Варфоломія та Варнави. Святкування ікони Божої Матері "Достойно є" ("Милуюча").
Народне свято
У народі 24 червня вшановувався святий Варнава. Люди вірили, що опівдні дня Варнави активізується нечиста сила, яка ділить між собою сфери впливу на людей.
Прикмети на 24 червня
- на Варнаву в жодному разі не можна рвати траву;
- цього дня нечиста сила сплутує хомути та віжки;
- на Варнаву нечисть лякає людей і отруює траву.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 24 червня
- 1934 – українська столиця була перенесена з Харкова до Києва.
- 1941 – було створено Радянське Інформбюро, що давало зведення про воєнні дії.
- 1947 – вперше з'явилося офіційне повідомлення про НЛО.
- 1990 – відбувся останній концерт Віктора Цоя та гурту "Кіно".
Хто народився 24 червня
- 1860 – Феофіл Яновський, український терапевт та філантроп.
- 1888 – Микола Смолич, радянський український актор та режисер.
- 1974 – Микитенко Ольга Леонтьєвна, українська співачка сопрано.
- 1987 – Ліонель Мессі, аргентинський футболіст, найкращий бомбардир "Барселони".
Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.