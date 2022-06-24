24 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

24 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash
Какой народный и православный праздник у украинцев 24 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 24 июня
- Международный день феи (International Fairy Day) – изначально праздник начали отмечать в европейских странах в честь фольклорных волшебных сказочных существ.
Именинники 24 июня
День ангела сегодня отмечают: Варнава, Ефрем и Мария.
Какой сегодня церковный праздник
У католиков 24 июня наступает Рождество Иоанна Крестителя – праздник установлен в воспоминание рождения Иоанна Предтечи и событий, описанных в Евангелии от Луки.
24 июня в православной церкви чтится память апостолов Варфоломея и Варнавы. Празднование иконы Божией Матери "Достойно есть" ("Милующая").
Народный праздник
В народе 24 июня чествовался святой Варнава. Люди верили, что в самый полдень дня Варнавы активизируется нечистая сила, которая делит между собой сферы влияния на людей.
Приметы на 24 июня
- на Варнаву ни в коем случае нельзя рвать траву;
- в этот день нечистая сила спутывает хомуты и вожжи;
- на Варнаву бесы пугает людей и отравляет траву.
Интересные и важные события в Украине и мире 24 июня
- 1934 – украинская столица была перенесена из Харькова в Киев.
- 1941 – было создано Советское Информбюро, дававшее сводку о военных действиях.
- 1947 – впервые появилось официальное сообщение об НЛО.
- 1990 – состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы "Кино".
Кто родился 24 июня
- 1860 – Феофил Яновский, украинский терапевт и филантроп.
- 1888 – Николай Смолич, советский украинский актер и режиссер.
- 1974 – Микитенко Ольга Леонтьевна, украинская певица сопрано.
- 1987 – Лионель Месси, аргентинский футболист, лучший бомбардир "Барселоны".
Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.