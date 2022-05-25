25 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

25 травня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 25 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 25 травня

День філолога – в Україні наступного дня після Дня слов'янської писемності та культури відзначається професійне свято людей, які присвятили себе вивченню народної культури, мови та літературної творчості. – в Україні наступного дня після Дня слов'янської писемності та культури відзначається професійне свято людей, які присвятили себе вивченню народної культури, мови та літературної творчості.

Міжнародний день зниклих дітей (International Missing Children Day) – проводиться з ініціативи Америки, а незабаром інші країни приєдналися до цієї ідеї, щоб привернути увагу людей до проблеми зникнення дітей.

Всесвітній день щитовидної залози (World Thyroid Day) – заходи цього дня спрямовані на інформування людей про можливі захворювання щитовидки.

Всесвітній день розсіяного склерозу (World Multiple Sclerosis Day) – був заснований у 2009 році з ініціативи Міжнародної Федерації товариств розсіяного склерозу з метою поширення інформації про це захворювання, його профілактику, лікування та щорічно проводиться в останню середу травня.

День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – молоде професійне свято, запроваджене у 2021 році президентським указом.

Іменинники 25 травня

День ангела сьогодні відзначають: Герман, Денис, Євдокія, Іван, Петро, Семен, Федір, Пилип.

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Яке сьогодні церковне свято

Епіфаній Кіпрський

25 травня у православній церкві вшановується пам'ять святителя Єпифанія, єпископа Кіпрського, святителя Германа, патріарха Константинопольського, святителів Савіна, архієпископа Кіпрського, та Полувія, єпископа Ринокірського.

Народне свято

У народі 25 травня відзначався Єпіфанов день. У цей час традиційно цвіла горобина, якій приписували чудодійні властивості захищати від пожеж. Також у цей день з'являється латаття, здатне подолати нечисту силу.

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Прикмети на 25 травня

червона зоря на Єпіфана – літо буде пожежонебезпечним;

на ставках з'явилося листя латаття – отже, холодів більше не буде;

не можна приносити в будинок біле латаття, інакше помре худоба.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 25 травня

996 – у Києві освячено Десятинну церкву – першу на Русі церкву Успіння Пресвятої Богородиці.

1865 – в Одесі було засновано Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова.

1963 – день визволення Африки.

1973 – у Києві розпочався перший Всесоюзний фестиваль мистецтв "Київська весна".

Хто народився 25 травня

1889 – Ігор Сікорський, український авіаконструктор, творець перших радянських літаків.

1899 – Борис Арцибашев, українсько-американський художник, дизайнер.

1979 – Марія Єфросиніна, українська актриса, телеведуча, громадська діячка.

Раніше ми публікували місячний календар на травень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на травень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.