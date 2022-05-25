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25 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок
25 травня, 00:05
День філолога – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 25 травня.

25 травня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 25 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 25 травня

  • День філолога – в Україні наступного дня після Дня слов'янської писемності та культури відзначається професійне свято людей, які присвятили себе вивченню народної культури, мови та літературної творчості.
  • Міжнародний день зниклих дітей (International Missing Children Day) – проводиться з ініціативи Америки, а незабаром інші країни приєдналися до цієї ідеї, щоб привернути увагу людей до проблеми зникнення дітей.
  • Всесвітній день щитовидної залози (World Thyroid Day) – заходи цього дня спрямовані на інформування людей про можливі захворювання щитовидки.
  • Всесвітній день розсіяного склерозу (World Multiple Sclerosis Day) – був заснований у 2009 році з ініціативи Міжнародної Федерації товариств розсіяного склерозу з метою поширення інформації про це захворювання, його профілактику, лікування та щорічно проводиться в останню середу травня.
  • День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – молоде професійне свято, запроваджене у 2021 році президентським указом.

Іменинники 25 травня

День ангела сьогодні відзначають: Герман, Денис, Євдокія, Іван, Петро, Семен, Федір, Пилип.

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Яке сьогодні церковне свято

Епіфаній Кіпрський

25 травня у православній церкві вшановується пам'ять святителя Єпифанія, єпископа Кіпрського, святителя Германа, патріарха Константинопольського, святителів Савіна, архієпископа Кіпрського, та Полувія, єпископа Ринокірського.

Народне свято

У народі 25 травня відзначався Єпіфанов день. У цей час традиційно цвіла горобина, якій приписували чудодійні властивості захищати від пожеж. Також у цей день з'являється латаття, здатне подолати нечисту силу.

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Прикмети на 25 травня

  • червона зоря на Єпіфана – літо буде пожежонебезпечним;
  • на ставках з'явилося листя латаття – отже, холодів більше не буде;
  • не можна приносити в будинок біле латаття, інакше помре худоба.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 25 травня

  • 996 – у Києві освячено Десятинну церкву – першу на Русі церкву Успіння Пресвятої Богородиці.
  • 1865 – в Одесі було засновано Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова.
  • 1963 – день визволення Африки.
  • 1973 – у Києві розпочався перший Всесоюзний фестиваль мистецтв "Київська весна".

Хто народився 25 травня

  • 1889 – Ігор Сікорський, український авіаконструктор, творець перших радянських літаків.
  • 1899 – Борис Арцибашев, українсько-американський художник, дизайнер.
  • 1979 – Марія Єфросиніна, українська актриса, телеведуча, громадська діячка.

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