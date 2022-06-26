26 червня 2022 року: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

27 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 26 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 26 червня
- День молоді в Україні – щороку святкується юнаками та дівчатами в останню неділю червня і у 2022 році припадає на 26 червня.
- День молодіжних та дитячих громадських організацій України – відзначається разом з Днем молоді в останню червневу неділю з метою сприяння розвитку дитячого та молодіжного громадського руху в Україні.
- Міжнародний день на підтримку жертв тортур (International Day in Support of Victims of Torture) – проголошено ООН 1997 року з метою боротьби з нелюдським впливом та приниженням людей.
- Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконним обігом (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) – проводиться щороку з 1987 року з метою звільнення суспільства від наркоманії.
Іменинники 26 червня
День ангела сьогодні відзначають: Акилина, Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Яків.
Яке сьогодні церковне свято
26 червня у православній церкві вшановується пам'ять мучениці Акилини, святителя Трифілія, єпископа Левкусії Кіпрської, мучениці Антоніни, преподобної Анни та сина її Іоанна.
Народне свято
У народі 26 червня вшановувалась Акилина Гречишниця. Як зрозуміло з назви, цей день був присвячений гречці: з неї варили кашу і пригощали жебраків, також у цей період її сіяли.
Прикмети на 26 червня
- на Акилину з'являється багато комарів та оводів;
- якщо літає багато мошкари – до гарної погоди;
- на Акилину не можна пити молоко – воно вважалося шкідливим.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 26 червня
- 1896 – в Америці відкрито перший у світі кінотеатр.
- 1925 – у Голлівуді відбулася прем'єра фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка".
- 1938 – відбулися перші вибори до Верховної Ради України.
- 1945 – підписано Статут Організації Об'єднаних Націй (ООН).
Хто народився 26 червня
- 1918 – Василь Бережний, український письменник та журналіст.
- 1939 – Віталій Куценко, український диригент.
- 1979 – Райан Теддер, американський композитор, вокаліст гурту OneRepublic.
Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.