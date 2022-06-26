26 червня 2022 року: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

27 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 26 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 26 червня

День молоді в Україні – щороку святкується юнаками та дівчатами в останню неділю червня і у 2022 році припадає на 26 червня.

– щороку святкується юнаками та дівчатами в останню неділю червня і у 2022 році припадає на 26 червня. День молодіжних та дитячих громадських організацій України – відзначається разом з Днем молоді в останню червневу неділю з метою сприяння розвитку дитячого та молодіжного громадського руху в Україні.

– відзначається разом з Днем молоді в останню червневу неділю з метою сприяння розвитку дитячого та молодіжного громадського руху в Україні. Міжнародний день на підтримку жертв тортур (International Day in Support of Victims of Torture) – проголошено ООН 1997 року з метою боротьби з нелюдським впливом та приниженням людей.

– проголошено ООН 1997 року з метою боротьби з нелюдським впливом та приниженням людей. Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконним обігом (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) – проводиться щороку з 1987 року з метою звільнення суспільства від наркоманії.

Іменинники 26 червня

День ангела сьогодні відзначають: Акилина, Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Антоніна, Данило, Дмитро, Іван, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

Свята Акилина / Фото: Pinterest

26 червня у православній церкві вшановується пам'ять мучениці Акилини, святителя Трифілія, єпископа Левкусії Кіпрської, мучениці Антоніни, преподобної Анни та сина її Іоанна.

Народне свято

У народі 26 червня вшановувалась Акилина Гречишниця. Як зрозуміло з назви, цей день був присвячений гречці: з неї варили кашу і пригощали жебраків, також у цей період її сіяли.

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Прикмети на 26 червня

на Акилину з'являється багато комарів та оводів;

якщо літає багато мошкари – до гарної погоди;

на Акилину не можна пити молоко – воно вважалося шкідливим.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 26 червня

1896 – в Америці відкрито перший у світі кінотеатр.

1925 – у Голлівуді відбулася прем'єра фільму Чарлі Чапліна "Золота лихоманка".

1938 – відбулися перші вибори до Верховної Ради України.

1945 – підписано Статут Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Хто народився 26 червня

1918 – Василь Бережний, український письменник та журналіст.

1939 – Віталій Куценко, український диригент.

1979 – Райан Теддер, американський композитор, вокаліст гурту OneRepublic.

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.