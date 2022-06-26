26 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

27 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 26 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 26 июня

День молодежи в Украине – ежегодно празднуется юношами и девушками в последнее воскресенье июня и в 2022 году приходится на 26 июня.

– ежегодно празднуется юношами и девушками в последнее воскресенье июня и в 2022 году приходится на 26 июня. День молодежных и детских общественных организаций Украины – отмечается вместе с Днем молодежи в последнее июньское воскресенье с целью содействия развитию детского и молодежного общественного движения в Украине.

– отмечается вместе с Днем молодежи в последнее июньское воскресенье с целью содействия развитию детского и молодежного общественного движения в Украине. Международный день в поддержку жертв пыток (International Day in Support of Victims of Torture) – провозглашен ООН в 1997 году с целью борьбы с бесчеловечным воздействием и унижением людей.

– провозглашен ООН в 1997 году с целью борьбы с бесчеловечным воздействием и унижением людей. Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконным оборотом (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) – проводится ежегодно с 1987 года с целью освобождения общества от наркомании.

Именинники 26 июня

День ангела сегодня отмечают: Акулина, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

Святая Акилина / Фото: Pinterest

26 июня в православной церкви чтится память мученицы Акилины, святителя Трифилия, епископа Левкуссии Кипрской, мученицы Антонины, преподобной Анны и сына ее Иоанна.

Народный праздник

В народе 26 июня чествовалась Акулина Гречишница. Как понятно из названия, этот день был посвящен гречихе: из нее варили кашу и угощали нищих, также в этот период ее сеяли.

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Приметы на 26 июня

на Акулину появляется много комаров и оводов;

если летает много мошкары – к хорошей погоде;

на Акулину нельзя пить молоко – оно считается вредным.

Интересные и важные события в Украине и мире 26 июня

1896 – в Америке открыт первый в мире кинотеатр.

1925 – в Голливуде прошла премьера фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка".

1938 – состоялись первые выборы в Верховный Совет Украины.

1945 – подписан Устав Организации Объединенных Наций (ООН).

Кто родился 26 июня

1918 – Василий Бережной, украинский писатель и журналист.

1939 – Виталий Куценко, украинский дирижер.

1979 – Райан Теддер, американский композитор, вокалист группы OneRepublic.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.