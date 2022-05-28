28 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

28 травня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash
Яке народне і православне свято в українців 28 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 28 травня
- Міжнародний день жіночого здоров'я (International Day of Action for Women`s Health) – відзначається з 1987 року з метою нагадати світу про важливість та значення здоров'я жінки для майбутнього будь-якої нації.
- День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження – щорічно святкують в Україні у останню суботу травня.
- Всеукраїнський день краєзнавства – щорічне професійне свято краєзнавців було запроваджено у 2017 році.
Іменинники 28 травня
День ангела сьогодні відзначають: Дмитро, Макар, Памфіл, Пахом.
Яке сьогодні церковне свято
28 травня у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Пахомія Великого, святителя Ісаї, преподобного Ісаї Києво-Печерського, преподобного Ахілія, єпископа Ларисійського.
Народне свято
У народі 28 травня вшановувався Пахом Бокогрій, названий так, бо з цього дня вже по-справжньому ставало тепло.
Прикмети на 28 травня
- червоний схід сонця на Пахома – до грозового літа;
- якщо у цей день тепло – літо також буде теплим;
- на Пахома сіяли пшеницю, що залишилася;
- жодні інші рослини садити на Пахома не можна, бо вони пропадуть.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 28 травня
- 1756 – день народження популярного соусу майонезу.
- 1763 – у Києві відкрилася школа з навчання живопису.
- 1925 – у Харкові стартувала Всеукраїнська конференція з краєзнавства, під час якої було створено Український комітет краєзнавства.
- 1957 – у США засновано Національну академію грамзапису, що вручає найпрестижніші нагороди у світі музики "Греммі".
Хто народився 28 травня
- 1779 – Томас Мур, англійський поет, автор пісень та балад.
- 1908 – Ян Флемінг, англійський письменник, автор романів про Джеймса Бонда.
- 1968 – Кайлі Міноуг, австралійська поп-співачка.
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