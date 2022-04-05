Благовіщення Пресвятої Богородиці: що не можна робити на свято

Головні традиції та заборони Благовіщення / Фото: Depositphotos, Unsplash, Колаж: Сьогодні
На початку квітня настане Благовіщення Пресвятої Богородиці-2022 . Це одне з найбільш значущих православних свят.
За церковним переказом, цього дня свята Діва Марія отримала радісну звістку від архангела Гавриїла про те, що в неї незабаром народиться Спаситель усіх людей – Син Божий.
Як правильно поводитися цього дня, що можна, а що категорично не можна робити на Благовіщення 7 квітня , дізнайтесь у нашій статті.
Благовіщення Пресвятої Богородиці: традиції свята
У день Благовіщення слід відкласти всі побутові проблеми та мирські справи, знайти час на молитви, роздуми про життя та покаяння .
Важливо зустріти та провести це світле свято з тихою радістю та подякою у душі .
У Благовіщення можна причащатися , а також церква здійснює таїнство хрещення .
Церква благословляє будь-яку допомогу нужденним – милостиню, благодійність, волонтерство, пожертвування.
А ще на Благовіщення склалася гарна традиція відпускати у небо білих голубів . Цей птах символізував святого Духа, який приніс благу звістку Богородиці, зійшов на Ісуса в Йордані під час хрещення, а також означав зустріч весни.
У день Благовіщення під час Великого посту дозволено послаблення посту : можна вживати рибу, морепродукти, оливкову олію і випити трохи вина.
Що не можна робити на Благовіщення-2022
- категорично не можна виконувати важку роботу у домі та на ділянці: вважається, що навіть пташки у цей день гнізда не в'ють;
- не потрібно сіяти насіння або займатися розсадою, бо не буде врожаю;
- під забороною вся брудна домашня робота , прання, прибирання, а також рукоділля , шиття, вишивання тощо;
- не можна стригти нігті та волосся, щоб не зістригти свою удачу;
- великий гріх цього дня вбивати тварин ;
- не варто веселитися та проводити гучні заходи;
- заборонені скоромні страви ;
- категорично не можна сваритися, з'ясовувати стосунки , лаятися, таїти заздрість і негативні думки;
- не потрібно нікому нічого давати в борг на Благовіщення;
- не можна запалювати відкритий вогонь у будинку , палити свічки, скіпки і лампи, щоб не пропустити світло ангела.
Раніше ми публікували календар вихідних та свят у квітні 2022 року в Україні.