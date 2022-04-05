Благовещение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в праздник

Главные традиции и запреты Благовещения / Фото: Depositphotos, Unsplash, Коллаж: Сегодня
В начале апреля наступит Благовещение Пресвятой Богородицы-2022 . Это один из самых значимых православных праздников.
По церковному преданию, в этот день святая Дева Мария получила радостную весть от архангела Гавриила о том, что у нее скоро родится Спаситель всех людей – Сын Божий.
Как правильно себя вести в этот день, что можно, а что категорически нельзя делать на Благовещение 7 апреля , узнайте в нашей статье.
Благовещение Пресвятой Богородицы: традиции праздника
В день Благовещения следует отложить все бытовые проблемы и мирские дела, найти время для молитвы, раздумий о жизни и покаяния .
Важно встретить и провести этот светлый праздник с тихой радостью и благодарностью в душе .
В Благовещение можно причащаться , а также церковь совершает таинство крещения .
Церковь благословляет любую помощь нуждающимся – подаяния, благотворительность, волонтерство, пожертвования.
А еще на Благовещение сложилась красивая традиция отпускать в небо белых голубей . Эта птица символизировала святого Духа, который принес благую весть Богородице, сошел на Иисуса в Иордане во время крещения, а также означал встречу весны.
В день Благовещения во время Великого поста разрешено послабление поста : можно употреблять в пищу рыбу, морепродукты, оливковое масло и выпить немного вина.
Что нельзя делать на Благовещение-2022
- категорически нельзя выполнять тяжелую работу по дому и на участке: считается что даже птица в этот день гнезда не вьет;
- не нужно сеять семена или заниматься рассадой, потому что не будет урожая;
- под запретом вся грязная домашняя работа , стирка, уборка, а также рукоделие , шитье, вышивание и т.д.;
- нельзя стричь ногти и волосы , чтобы не состричь свою удачу;
- большой грех в этот день убивать животных ;
- не стоит веселиться и проводить шумные мероприятия;
- запрещены скоромные блюда ;
- категорически нельзя ссориться, выяснять отношения , сквернословить, таить зависть и негативные мысли;
- не нужно никому ничего давать в долг на Благовещение;
- нельзя зажигать открытый огонь в доме , жечь свечи, лучины и лампы, чтобы не пропустить свет ангела.
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