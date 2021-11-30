Церковні свята і пости у грудні-2021: докладний православний календар

Церковні свята у грудні / Фото: Колаж: Сьогодні

Дивіться по календарю, які важливі церковні свята і події будуть у грудні 2021 року. Ця інформація допоможе вам не пропустити великі і значущі дати, а також знати дні постів та інші важливі події церковного православного календаря на грудень.

Православні церковні свята у грудні 2021 року: календар

1 грудня – мученика Платона, мучеників Романа, диякона, і отрока Варула, мучеників Закхея, диякона Гадаринського, і Алфея, читця Кесарійського.

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2 грудня – пророка Авдія, з 12-ох, мученика Варлаама, преподобного Варлаама та Іоасафа, царевича Індійського, і батька його Авеніра, царя, преподобного Варлаама, ігумена Києво-Печерського, в Ближніх печерах, мучеників Ази і з ним 150 воїнів, мученика Іліодора, преподобного Іларіона, чудотворця, священномученика Порфирія, єпископа Сімферопольського, преподобного Олексія Карпаторуського. Ікони Божої Матері "В скорботах і печалях утіха".

3 грудня – передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці. Преподобного Григорія Декаполіта, святителя Прокла, архієпископа Константинопольського, мученика Дасія, мучеників Євстафія, Феспесія й Анатолія, священномучеників Нирси, єпископа, та Йосифа, учня його, Іоана, Саверія, Ісакія та Іпатія, єпископів Персидських, мучеників Азата, скопця, Сасонія, Фекли, Анни та інших багатьох мужів і жінок, що в Персиді постраждали.

4 грудня – Введення в храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.

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5 грудня – післясвято Введення. Апостолів від 70-х: Филимона й Архипа і мучениці рівноапостольної Апфії, Благовірного Ярополка, у святого хрещенні Петра, князя Володимир-Волинського, мучеників Кикилії (Цецилії), Валеріана, Тивуртія і Максима, мученика Прокопія, читця, мученика Менигна, преподобного Агави Ісмаїльтянина, праведного Михаїла, воїна, болгарина.

6 грудня – святителя Амфілохія, єпископа Іконійського, святителя Григорія, єпископа Акрагантійського, мучеників Сисинія, єпископа Кизицького, і Феодора Антіохійського, благовірного князя Олександра Новгородського (Невського), в схимі Олексія.

7 грудня – великомученика Меркурія, великомучениці Катерини, преподобного Меркурія, посника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Меркурія Чернігівського, ігумена Бригинського, мучениці Августи, мучеників Порфирія Стратилата і 200 воїнів, преподобної Мастридії, мучениці Філофеї.

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8 грудня – віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці. Священномучеників Климента, папи Римського, і Петра, архієпископа Олександрійського, преподобного Петра, мовчальника.

9 грудня – преподобного Аліпія, стовпника, святителя Інокентія, єпископа Іркутського, преподобного Якова, пустельника.

10 грудня – великомученика Якова Персянина, преподобного Палладія, преподобномучеників монахів 17 в Індії, преподобного Романа. Знайдення мощей благовірного князя Новгородського Всеволода, у святого хрещенні Гавриїла, Псковського чудотворця. Ікони Божої Матері "Знамення".

11 грудня – преподобномученика і сповідника Стефана Нового, мученика Іринарха і святих сімох жон, мучеників Стефана, Василія, Григорія, іншого Григорія, Іоана та багатьох інших.

12 грудня – мученика Парамона і з ним 370 мучеників, мученика Філумена, преподобного Акакія Синайського, преподобного Нектарія Києво-Печерського, в Ближніх печерах, священномученика Авіва, єпископа Некреського.

13 грудня – апостола Андрія Першозваного, святителя Фрументія, архієпископа Індійського.

14 грудня – пророка Наума, праведного Філарета Милостивого, мученика Ананії Персянина.

15 грудня – пророка Авакума, преподобних Афанасія, затворника Києво-Печерського, в Ближніх печерах, та іншого Афанасія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мучениці Миропії, преподобних Іоана, Іраклемона, Андрія та Феофіла, преподобного Ісе (Ієсея), єпископа Цилканського, святителя Стефана Уроша, царя Сербського. Ікони Божої Матері "Герондиса".

16 грудня – пророка Софонії, преподобного Феодула Царгородського, преподобного Іоана Мовчальника, колишнього єпископа Колонійського, священномученика Феодора, архієпископа Олександрійського.

17 грудня – великомучениці Варвари і мучениці Юліанії, преподобного Іоана Дамаскина, преподобного Іоана, єпископа Полівотського.

18 грудня – преподобного Сави Освяченого, мученика Анастасія, преподобних Киріона, ченця, та сина його Захарії, єгиптян.

19 грудня – святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця.

20 грудня – святителя Амвросія, єпископа Медіоланського, преподобного Іоана, посника Києво-Печерського, в Ближніх печерах, мученика Афінодора, преподобного Павла Послушного.

21 грудня – преподобного Патапія, апостолів від 70-х: Сосфена, Аполлоса, Кифи, Тихика, Єпафродита, Кесарія та Онисифора, мучеників 62 ієреїв та 300 мирян, що в Африці від аріан постраждали, мучениці Анфіси в Римі.

22 грудня – зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Пророчиці Анни, матері пророка Самуїла, святителя Софронія, архієпископа Кіпрського, преподобного Стефана Новосіятеля. Ікони Божої Матері "Несподівана радість".

23 грудня – мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа, святителя Іоасафа, єпископа Білгородського, мученика Гемела Пафлагонянина, преподобного Фоми, блаженного Іоана та батьків його, блаженного Стефана і блаженної Ангеліни, правителів Сербських.

24 грудня – преподобного Даниїла стовпника, преподобного Никона Сухого, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, мученика Миракса, мучеників Акепсія та Аїфала, преподобного Луки стовпника, преподобного Кукші Одеського.

25 грудня – святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського, чудотворця, священномученика Олександра, єпископа Єрусалимського, мученика Розумника.

26 грудня – мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста, мучениці Лукії, преподобного Аркадія Новоторзького, преподобного Мардарія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Арсенія, святителя Досифея, митрополита Молдавського.

27 грудня – мучеників Фірса, Левкія і Калиника, мучеників Филимона, Аполлонія, Аріана і Феотиха.

28 грудня – священномученика Єлевферія, матері його мучениці Анфії та мученика Корива, єпарха, преподобного Павла Латрійського, святителя Стефана, сповідника, архієпископа Сурозького, мученика Єлевферія, преподобного Парда, самітника. Собор Кримських святих.

29 грудня – пророка Аггея, мученика Марина, блаженної цариці Феофанії.

30 грудня – пророка Даниїла та трьох отроків: Ананії, Азарії та Мисаїла, преподобного Даниїла, сповідника, у схимі Стефана.

31 грудня – мучеників Севастіана та воїнів його: Никострата скарбника, дружини його Зої, Касторія, Транквилліна, пресвітера, та синів його Маркеліна та Марка, дияконів, Клавдія, начальника над тюрмами, сина його Симфоріана, брата його Вікторина, Тивуртія і Кастула, святителя Модеста, архієпископа Єрусалимського, преподобного Флора, єпископа Амійського, преподобного Михаїла, сповідника.

Пости у грудні 2021 року

Багатоденний піст: триває Різдвяний (Пилипів) піст, який розпочався 28 листопада і завершиться 6 січня 2022 року. У ці дні слід утриматися від вживання яєць, м'ясних і молочних продуктів.

і завершиться 6 січня 2022 року. У ці дні слід утриматися від вживання яєць, м'ясних і молочних продуктів. Одноденних постів немає.

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