Церковні свята і пости у червні-2022: детальний православний календар

Церковні свята у червні: православний календар / Фото: Колаж: Сьогодні

Яке сьогодні церковне свято? В які дні святкуємо Вознесіння Господнє і Трійцю? Коли настане Троїцька седмиця і в які дні треба поминати померлих родичів? В який день почнеться багатоденний Петрів піст? Цю та іншу інформацію читайте у детальному церковному календарі на червень 2022 року.

Православні церковні свята у червні 2022 року: календар

1 червня – священномучеників Патрикія, єпископа Пруського, і з ним трьох пресвітерів: Акакія, Менандра і Полієна, Мученика Калуфа Єгиптянина, преподобного Іоана, єпископа Готського.

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2 червня – Вознесіння Господнє. Мучеників Фалалея, Олександра і Астерія, мученика Аскалона. Знайдення мощей святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Руси, чудотворця.

3 червня – рівноапостолів царя Константина і матері його цариці Єлени, благовірного князя Константина та дітей його Михаїла і Феодора, Муромських чудотворців.

4 червня – пам’ять ІІ Вселенського собору. Мучеників Василіска, мученика Іоана-Володимира, князя Сербського.

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5 червня – 7-ма неділя після Пасхи, святих отців І Вселенського собору. преподобного Михайла сповідника, єпископа Синадського, преподобномученика Михаїла чорноризця, преподобної Єфросинії, ігумені Полоцької. Знайдення мощей святителя Леонтія, єпископа Ростовського.

6 червня – 7-й тиждень після Пасхи. Преподобного Симеона стовпника на Дивній горі, мучеників Мелетія Стратилата, Стефана, Іоана, Серапіона єгиптянина, Калиника волхва, Феодора і Фавста і з ними 1218 воїнів з дружинами та дітьми.

7 червня – Третє знайдення глави Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана. Священномученика Ферапонта, єпископа Кіпрського, святителя Інокентія, архієпископа Херсонського.

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8 червня – апостолів від 70-х Карпа й Алфея, мучеників Аверкія та Єлени, преподобного Іоана Психаїта, сповідника, мученика Георгія Нового.

9 червня – Священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського, мучеників Феодори діви, і Дидима воїна. Перенесення мощей святителів Київських: Кипріана, Фотія та Іона. Праведного Іоана Руського сповідника.

10 червня – Преподобного Микити сповідника, єпископа Халкидонського, священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського, мучениці Єликониди, священномученика Елладія єпископа. Мучеників, що в долині Ферейдан (Іран) від персів постраждали (перехідне свято в день Вознесіння Господнього). Нікейської ікони Божої матері.

11 червня – Троїцька поминальна субота. Звершуємо пам’ять всіх від віку спочилих православних християн – отців, матерів, братів і сестер наших. Пам’ять І Вселенського собору. Мучениці Феодосії, діви Тирської, преподобномучениці Феодосії діви, святителя Луки, архієпископа Сімферопольського сповідника. Ікон Божої Матері, званих "Споручниця грішних" та "Невтомне Око".

12 червня – 8-ма неділя після Пасхи. День Святої Тройці, П’ятдесятниця. Преподобного Ісаакія сповідника, ігумена обителі Далматської.

13 червня – 1-й тиждень після П’ятдесятниці. Загальниця. День Святого Духа. Апостола від 70-ти Єрма, мученика Єрмія. Мученика Філософа.

14 червня – Мучеників Юстина Філософа та іншого Юстина, і з ними Харитона, Харити, Євелпіста, Ієракса, Пеона і Валеріана, преподобного Агапіта Києво-Печерського, лікаря безвідплатного, в Ближніх печерах, преподобного Юстина (Поповича), Челійського.

15 червня – святителя Никифора, сповідника, патріарха Константинопольського, великомученика Іоана Нового, Сучавського, священномученика Пофина, єпископа Ліонського, і тих, що з ним постраждали, мучениці Бландини і мученика Понтика Ліонських. Києво-Братської ікони Божої Матері.

16 червня – мучеників Лукиліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія і Павли, діви, священномученика Лукіана єпископа, Максіана пресвітера, Юліана диякона, Маркеліана і Сатурнина в Бельгії, преподобного Додо Давидо-Гареджийського.

17 червня – святителя Митрофана, патріарха Константинопольського, мучеників Фронтасія, Северина, Северіана і Силана, мученика Конкордія, священномученика Астія, єпископа Диррахійського, преподобного Зосими, єпископа Вавилона Єгипетського, преподобного Давида Гареджийського.

18 червня – віддання свята П’ятдесятниці. Перенесення мощей блаженного Ігоря, великого князя Чернігівського і Київського. Священномученика Дорофея, єпископа Тирського, блаженного Константина, митрополита Київського і всієї Руси, мучеників Маркіана, Никандра, Іперехія, Аполлона, Леоніда, Арія, Горгія, Селінія, Іринія і Памвона, преподобного Феодора чудотворця, преподобного Анувія, пустельника Єгипетського, преподобного Дорофея, з обителі авви Серида. Ігорівської ікони Божої Матері.

19 червня – 1-ша неділя після П’ятдесятниці. Всіх святих. Преподобного Віссариона, чудотворця Єгипетського, преподобного Іларіона Нового, преподобномучениць дів Архелаї, Фекли і Сусанни. Заговини на Петрів піст. Ікон Божої Матері "Пом’якшення злих сердець" (Семистрільна) та "Нерушима Стіна".

20 червня – 2-й тиждень після П’ятдесятниці. Мученика Феодота Анкирського, священномученика Маркеліана, папи Римського, і мучеників Клавдія, Кирина і Антоніна, священномученика Маркела, папи Римського, мучеників Сисинія і Киріака, дияконів, Смарагда, Ларгія, Апроніана, Сатурніна, Папія і Мавра, воїнів, і Крискентіана, мучениць Прискилли, Лукини і Артемії, царівни, мучениць Калерії (Валерії), Киріакії і Марії в Кесарії Палестинській. Початок Петрового посту.

21 червня – Великомученика Феодора Стратилата, преподобного Єфрема, патріарха Антіохійського, преподобного Зосими Фінікійського, святителя Феодора, єпископа Суздальського.

22 червня – святителя Кирила, архієпископа Олександрійського, мучениць Фекли, Марфи і Марії в Персії.

23 червня – священномученика Тимофія, єпископа Пруського, святителя Іоана, митрополита Тобольського, преподобного Силуана, схимника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мучеників Олександра, Антоніни, діви, преподобного Феофана Антіохійського, святителя Вассіана, єпископа Лавдійського.

24 червня – апостолів Варфоломія і Варнави. Ікони Божої Матері "Достойно є" ("Милуюча"). Ікони Божої Матері "Споручниця грішних".

25 червня – преподобного Онуфрія Великого, преподобного Петра Афонського, преподобних Іоана, Андрія, Іраклемона і Феофіла.

26 червня – Мучениці Акилини, святителя Трифилія, єпископа Левкусії Кіпрської, мучениці Антоніни, преподобної Анни і сина її Іоана.

27 червня – Пророка Єлисея, святителя Мефодія, патріарха Константинопольського, благовірного князя Мстислава, у святого хрещенні Георгія Хороброго, Новгородського, преподобного Єлисея Сумського.

28 червня – Пророка Амоса, святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Руси, мучеників Віта, Модеста і Крискентії, годувальниці, мученика Дули Килікійського, преподобного Дули, страстотерпця, Єгипетського, блаженного Ієронима Стридонського, блаженного Августина, єпископа Іпонійського, благовірного князя Лазаря Сербського, святителя Єфрема, патріарха Сербського. Перенесення мощей преподобного Феодора Сикеота, єпископа Анастасіупольського.

29 червня – святителя Тихона, єпископа Амафунтського, священномученика Тигрія пресвітера, і мученика Євтропія, читця.

30 червня – мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла.

Суцільні седмиці у червні 2022 року

з 13 до 19 червня – триватиме Троїцька седмиця, коли немає посту.

Пости у червні 2022 року

У червні будуть одноденні і багатоденний пости.

Після завершення Троїцької седмиці почнеться багатоденний Петрів піст, який у 2022 році триватиме 21 день – з 20 червня до 11 липня .

1, 3, 8, 10 червня – одноденні пости. У ці дні слід утриматися від вживання яєць, м'ясних і молочних продуктів.

Дні особливого поминання покійних у червні 2022 року

11 червня – Троїцька батьківська субота. Поминання померлих.

Раніше ми розповідали, коли буде свято Івана Купала у 2022 році. Також публікували календар вихідних днів та свят у червні-2022 в Україні.