Що подарувати на День захисників і захисниць України-2021: ідеї подарунків з фото

Подарунки на День захисників і захисниць України 14 жовтня / Фото: Колаж: Сьогодні

14 жовтня в Україні відзначається не одне, а відразу кілька важливих для держави свят. Це Покрова Пресвятої Богородиці, до якої також приурочений День українського козацтва. А також День захисників і захисниць України, який є державним святом.

Що подарувати захисникам і захисницям у свято, крім яскравих привітань і душевних побажань здоров'я, сили, миру і мудрості? Ми зібрали кілька цікавих ідей, чим можна здивувати і як потішити чоловіків та жінок, чия професія пов'язана зі святом 14 жовтня.

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Ідеї подарунків на День захисників і захисниць України-2021

Термокружка

Термокружка "Герб", 390 грн / Фото: superpupers.com

Термопосуд – чудовий подарунок для тепла у всіх сенсах, який зігріє душу своєю турботою, а тіло – напоєм . І якщо у холоди в термокружці відмінно зберігається гарячий чай чи кава, то влітку з неї можна пити крижаний мохіто.

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Патріотичний настінний годинник

Вініловий годинник "Моя Україна", 399 грн / Фото: superpupers.com

Креативна прикраса для будь-якого житла, виготовлена з ретро-пластинки. Вініловий годинник із зображенням головних визначних пам'яток України виглядає дуже стильно і контрастно. А завдяки безшумному механізму, годинник зовсім не дратує звуками і береже нерви коханим людям.

Скретч-карта України

Скретч-карта України My Map Ukraine, 350 грн / Фото: superpupers.com

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My Map Ukraine – наочна карта, путівник по Україні і просто мрія мандрівника. На ній відзначено безліч цікавих місць, які має відвідати кожен. У комплект окрім карти входять стікери, медіатор для стирання, фетр, кнопки, скотч для кріплення на стіну і надійний подарунковий тубус.

Тренажер для віджимань

Дошка для віджимань Foldable Push Up Board, 189 грн / Фото: riwex.com.ua

Такий подарунок допоможе завжди бути в тонусі. Завдяки своїй компактності і легкості, універсальна дошка для віджимань Foldable Push Up Board дає можливість організувати особистий тренажерний зал у будь-якому місці. А кольорові підказки дозволяють закріпити ручки для вправ та опрацьовувати різні групи м'язів.

Оберіг

Срібна ладанка Покрова, 1090 грн / Фото: prom.ua

Ладанка – древній потужний натільний амулет, який вдягають для захисту від усього поганого . Нехай ваш захисник також буде під захистом. Подаруйте на свято Покрови Пресвятої Богородиці ладанку із зображенням Богоматері Заступниці. Вона завжди буде оберігати власника прикраси. А на зворотному боці оберега відображені слова молитви.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у жовтні 2021 року в Україні.