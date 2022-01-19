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Вихідні дні та свята у лютому 2022 року в Україні

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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19 січня, 14:21
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День бабака, День святого Валентина, Стрітення – свят багато, а ось додаткових вихідних у лютому-2022 не буде.
Які вихідні і свята у лютому 2022 року в Україні
Які вихідні і свята у лютому 2022 року в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Які вихідні дні та свята в Україні відзначаються у лютому-2022? Які значущі дати ми вшановуємо наприкінці зими 2022 року? Кого українці вітатимуть із професійним святом? Докладніше читайте у нашій статті.

Вихідні у лютому 2022 року

Зима вже перевалила за середину, а її останній місяць, до того ж, ще й найкоротший у році. 2022 рік – не високосний, тож у лютому буде лише 28 днів . Отже, і робочих днів у ньому менше, ніж у решті місяців – їх всього 20 .

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Але офіційних державних свят у лютому немає. Так що для відпочинку нам доведеться задовольнятися лише суботами та неділями – їх буде 8 .

Проте наприкінці зими в українців буде чимало радісних приводів, щоб привітати одне одного з черговим зимовим святом . Не пропустіть: Китайський Новий рік, День бабака, День святого Валентина, День доброти, а також церковне свято Стрітення Господнє та всенародно улюблена Масляна.

Свята у лютому-2022

Пропонуємо до вашої уваги повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят і значущих дат, що відзначаються в Україні та світі у лютому 2022 року. Не забудьте привітати своїх друзів та рідних, які мають відношення до цих дат.

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1 лютого – Китайський Новий рік.

2 лютого – День бабака, а також Всесвітній день водно-болотних угідь.

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку.

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6 лютого – Міжнародний день бармену.

8 лютого – День безпечного Інтернету.

9 лютого – Міжнародний день стоматолога.

11 лютого – Всесвітній день хворого, а ще Міжнародний день жінок та дівчаток у науці.

13 лютого – Всесвітній день радіо.

14 лютого – День Святого Валентина або День Закоханих, а також День комп'ютерника.

15 лютого – Стрітення Господнє, Міжнародний день онкохворої дитини та День пам'яті воїнів-інтернаціоналістів.

17 лютого – День спонтанного прояву доброти, а ще День кота у Європі.

19 лютого – День державного герба України.

20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості та День Героїв "Небесної сотні".

21 лютого – Міжнародний день рідної мови.

22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів.

27 лютого – Міжнародний день полярного ведмедя.

28 лютого – Початок Масляної, Міжнародний день рідкісних захворювань, а ще День штурманської служби авіації збройних сил України.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік-2022 був вдалим та щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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