Цитати про любов: ТОП-20 красивих висловлювань

Цитати про кохання: найкращі слова, фрази, думки відомих людей / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Як освідчитися у коханні? Що говорити на романтичному побаченні? Які слова вигадати, щоб висловити свої почуття? Про що не забути під час пропозиції руки та серця? Що написати в листівці-валентинці? Який вибрати статус на свою сторінку на свято всіх закоханих?

Напередодні Дня святого Валентина, 14 лютого, ми зібрали для вас найвлучніші, яскраві, філософські, красиві та романтичні цитати про лубов , сказані великими та знаменитими людьми.

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Цитати про любов

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Ми можемо послати один одного, але тут же обійняти і поцілувати. Але це треба виростити, як квітку. Цього не розкажеш – це треба прожити. (Кузьма Скрябін)

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Троянда – як кохання, може завдати болю, якщо не вмієш її узяти. (Ліна Костенко)

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Справжнє кохання не приходить до вас, воно має бути всередині вас. (Джулія Робертс)

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У чому відмінність дружби від кохання? Дружбою не можна займатися... (Фаїна Раневська)

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Кохання – прекрасна квітка, але потрібна відвага, щоб підійти та зірвати її на краю жахливої безодні. (Ф. Стендаль)

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Кохання ніколи не вимагає, воно завжди дає. Кохання завжди страждає, ніколи не виражає протесту, ніколи не мстить за себе. (М. Ганді)

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Сум — це ціна, яку ми платимо за кохання. (Єлизавета II)

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Моя філософія життя проста: мені потрібно когось любити, чогось чекати і щось робити. (Елвіс Преслі)

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Ніколи не одружуйся із жінкою, з якою можна жити. Одружуйся з тією, без якої жити не можна. (Михайло Жванецький)

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Зрештою, любов, яку ти приймаєш, дорівнює любові, яку ти твориш. (Пол Маккартні)

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Бути коханим – це більше, ніж бути багатим, бо бути коханим – значить, бути щасливим. (Тільє)

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Любов надихає на великі справи, і вона ж заважає їх робити. (Дюма)

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Любов – найсильніша з усіх пристрастей, тому що вона водночас опановує голову, серце і тіло. (Вольтер)

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У коханні кожен стає поетом. (Платон)

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Іноді серце бачить те, що очам не видно. (Джексон Браун-молодший)

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Кохання – це квітка, якій ти маєш дозволити зрости. (Джон Ленон)

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Якщо ти засуджуєш людей, то не маєш часу любити їх. (Мати Тереза)

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Якщо помилятися, то нехай це буде за велінням серця. (Байрон)

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Краса потрібна нам, щоб нас любили чоловіки, а дурість – щоб ми любили чоловіків. (Коко Шанель)

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Любов є життєдайний вогонь у душі людини, і все, створене людиною під впливом цього почуття, відзначено печаткою життя та поезії. (Т.Шевченко)

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