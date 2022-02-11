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Як зробити фотозону на День Валентина-2022: ТОП-14 ідей для незабутніх фотографій

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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11 лютого, 17:15
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Нехай ваші фотки в День закоханих будуть найяскравішими та найромантичнішими.
Фотозона на День святого Валентина 2022: найяскравіші, прикольні, ефектні ідеї для закоханих
Фотозона на День святого Валентина 2022: найяскравіші, прикольні, ефектні ідеї для закоханих / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

В День святого Валентина, який настане 14 лютого, багато пар планують романтичну зустріч, любовне побачення, приємне проведення часу зі своєю половинкою. Не обійтися у це свято без пам'ятних фотографій .

Бажаєте відстояти чергу і скористатися вже готовими локаціями, якими наповнені міста у свято закоханих? Адже набагато цікавіше придумати щось своє і власноруч оформити яскраву, прикольну, романтичну та унікальну фотозону .

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Так ви зловите одразу двох зайців: створіть романтичний інтер'єр у квартирі, та й вдалими фотками потім можна буде похвалитися у соцмережах.

Ми зібрали для вас цілих 14 варіантів, як відобразити свій найромантичніше і найпалкіше свято закоханих у день святого Валентина. Ловіть ідеї, дивіться фото, включайте фантазію, надихайтеся та створюйте свої цікаві локації на день 14 лютого.

Як зробити фотозону на День святого Валентина: лайфхаки

  • Лайфхак 1. На порозі будинку

Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

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Тут живе кохання! Після приємної прогулянки зробіть фото на порозі , а потім вже вирушайте в любовне гніздечко. Адже там ви незабаром забудете про все на світі, у тому числі про фотографії.

  • Лайфхак 2. Ялинка-Валентинка

Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

Ви ще не встигли викинути ялинку? Навіть якщо вона давно запакована на антресолях, пропонуємо на якийсь час повернути їй життя, вбравши у відповідному стилі. Стрічки, квіти, мімішні іграшки та море валентинок свято продовжується !

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  • Лайфхак 3. Дверний отвір

Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

Правильно оформити фотку свята можна за дві хвилини . На дверний отвір начепите гірлянду із сердець, а самі встаньте посередині – формату свята закоханих буде дотримано.

  • Лайфхак 4. Святковий стіл

Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

Зробіть фотозону прямо біля накритого святкового столу. На столі – квіти та свічки , над головами – яскраві гірлянди, на стіні – ефектне панно у вигляді валентинки, в очах – кохання…

  • Лайфхак 5. Вінтаж

Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

Будь-який вік покоряється коханню. У Валентинів день навіть вінтажні меблі здатна трусити старовиною та заграти новими фарбами, подарувавши вам ошатне тло для ефектних фотографій.

  • Лайфхак 6. Повітряне кохання

Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

Нехай, надуваючи кульки, кожен ваш подих буде сповнений любові . Тоді і фото вийдуть особливо душевними, сердечними, ніжними.

  • Лайфхак 7. Лабіринти кохання

Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

Оформивши кімнату таким чином, ви отримуєте безліч вдалих локацій . Вид зверху, вид знизу, види збоку – як ви проходите лабіринтом зі свічок, як ловите кульки зі стелі, як плутаєтеся в дощику, що сяє…

  • Лайфхак 8. Дерево кохання

Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

На вулиці ще сувора зима, а у вас у хаті розпускається чудове дерево кохання . Під таким приємно посидіти, помріяти про безмежне кохання і навіть написати вірші. Ну і, звісно, сфотографуватися.

  • Лайфхак 9. Газети

Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

Уся преса в цей день повинна писати тільки про кохання, чи не так? Найпростіша локація вимагатиме кілька газетних листів та яскравих валентинок.

  • Лайфхак 10. Проста математика

Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

Я + ТИ=КОХАННЯ! Хіба може бути інакше! У День святого Валентина станьте безпосередніми учасниками простої математичної формули.

  • Лайфхак 11. Крила кохання

Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

Від переповнюючих почуттів так і хочеться злетіти ! І помчати на крилах своєї закоханості в небеса, прихопивши з собою кохану людину…

  • Лайфхак 12. Камін

Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

Особливо тепла романтична атмосфера відчувається біля каміна , нехай навіть штучного. Додайте йому валентинок та сердечності.

  • Лайфхак 13. Іграшки

Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

Ведмідь, посунься! У такий святковий день душевного тепла та кохання вистачить на всіх навколо, у тому числі і на величезного плюшевого ведмедика . Фотки з іграшками виходять особливо милими.

  • Лайфхак 14. Спальня

Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest
Як зробити фотозону на День святого Валентина / Фото: pinterest

Як приємно засинати та прокидатися, а тим більше – не спати в обіймах коханої людини, коли все навколо говорить про кохання.

Раніше ми розповідали, як зробити букет із цукерок на 14 лютого: покрокова інструкція з фото .

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Ольга Козачок
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