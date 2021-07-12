Змінити мову на: RU Перейти до logo

Краса на дачі

Реанімуємо квіти

Де зробити фото

Боремося зі спекою

Подорожуємо безпечно

Як вивести плями
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

12 липня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
12 липня, 07:25
Копіювати лінк
День апостолів Петра і Павла, День фотографа, День бортпровідника – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 12 липня.
12 липня: яке сьогодні свято
12 липня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 12 липня? День фотографа, День бортпровідника. День Петра і Павла – в православному календарі. Петров день – у народному календарі. Іменини святкують: Григорій, Іона, Павло, Петро.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 12 липня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 12 липня.

  • Міжнародний день фотографа – свято було засноване на честь католицької святої Вероніки, яку вважали покровителькою фотографії.
  • Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації (World Civil Aviation Flight Attendant Day) – всі стюардеси відзначають своє професійне свято.
  • День фіорду в країнах Скандинавії (Fjordens Dag) – свято, яке триває три дні, було придумане 30 років тому, в 1991 році, щоб привернути увагу людей до стану прибережних вод.
  • День різнокольорових очей (Different Colored Eyes Day) – відзначається на честь людей з гетерохромієй, у яких очі мають різний колір райдужної оболонки.
  • День незалежності – святкують Кірібаті, Сан-Томе і Прінсіпі.

Яке сьогодні свято

12 липня в православній церкві настає 4-й тиждень після П'ятидесятниці. Святкується день славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Шанується пам'ять святителя Григорія, митрополита Іраклійського, преподобного Паїсія Святогорця. Святкується Касперівська ікона Божої Матері.

Читайте також:

У народі 12 липня відзначався Петров день. Завершувався багатоденний Апостольський піст, влаштовувалися свята, гуляння і ярмарки. Люди спостерігали, як сонце грає фарбами на світанку, а рибалки просили святих апостолів про багатий улов риби.

Прикмети на 12 липня

  • якщо на Петров день йде дощ – весь сінокіс буде мокрим;
  • мінлива погода на Петров день обіцяє родючість;
  • Петро і Павло годину збавили, дні стають коротшими;
  • на Петров день не можна займатися важкою і брудною роботою: шити, прати, прибирати, будувати, копати, а також проявляти негатив по відношенню одне до одного.

Читайте також:

Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 липня

  • 1917 – під час Першої світової війни вперше задіяна бойова отруйна речовина – газ іприт.
  • 1931 – у Франції відкрито пам'ятник мушкетеру д'Артаньяну.
  • 1962 – у групи Rolling Stones відбувся перший концерт.

Хто народився 12 липня

  • 100 рік до н. е. – Юлій Цезар, давньоримський державний діяч, полководець.
  • 1854 – Джордж Істмен, американський винахідник, засновник компанії "Кодак".
  • 1934 – Ван Кліберн, американський піаніст.
  • 1978 – Мішель Родрігес, американська актриса і продюсер.
  • 1981 – Ольга Горбачова, українська співачка, телеведуча, автор.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Всі лайфхаки
Більше новин
Лайфхак для кращого врожаю
Місячний посівний календар на липень
Що треба робити
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Знаєш, як правильно і швидко зібрати валізу?
Якщо не знаєш "як" просто "хакни"
Хакнути

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти