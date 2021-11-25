Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💡 Велике оновлення мереж

Створюємо затишок

Чистимо пальто

Зберігаємо прикраси

Як садити ліщину

Догляд за тваринами

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
25 листопада, 07:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства стосовно жінок, День подяки в США – які ще значні дати та важливі події в історії України та світу відзначаються 25 листопада.
25 листопада: яке сьогодні свято
25 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 25 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 25 листопада

  • Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками – проводиться жінками-активістками всього світу, починаючи з 1981 року, тож у 2021 році День проти насильства відзначає 40-річний ювілей. А у 1999 році ООН оголосила цю дату Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства над жінками.
  • День подяки в США (Thanksgiving Day) – державне американське свято, яке налічує вже понад 400 років і щорічно відзначається у США у четвертий четвер листопада на знак подяки Всевишньому за даровані плоди і допомогу.

Іменинники 25 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Опанас, Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Степан, Федір.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

25 листопада у православній церкві вшановується пам'ять святителя Іоана Милостивого, патріарха Олександрійського, преподобного Ніла, посника, пророка Ахії. Святкування ікони Божої Матері "Милостива".

Народне свято

У народі 25 листопада вшановувався Іван Милостивий. Святому молилисяпроза здоров'я і благополуччя, а також про щастя в сім'ї. Традиційно до цього часу завершувався весільний сезон на рік. Дівчатам та хлопцям, які не знайшли собі пару, треба було чекати до весни, бо наступні весілля справляли вже із закінченням зими – на Масляну чи на Червону гірку.

Прикмети на 25 листопада

  • після Івана Милостивого не можна грати весілля;
  • на Івана всі чоловіки щедрі;
  • йде сніг – до швидкої відлиги;
  • горобці розчирикалися – також до потепління;
  • дощова погода протримається до Введення, 4 грудня.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 25 листопада

  • 1795 – завершено третій розділ Речі Посполитої, внаслідок чого вона припинила існування як суверенна держава.
  • 1867 – Альфред Нобель отримав патент на динаміт.
  • 1905 – в Україні почали друкувати першу легальну україномовну газету "Хлібороб".
  • 1992 – в Україні видано ухвалу "Про випуск в обіг приватизаційних майнових сертифікатів".

Хто народився 25 листопада

  • 1666 – Джузеппе Гварнері, італійський майстер скрипаль.
  • 1810 – Микола Пирогов, російський хірург, анатом, педагог.
  • 1838 – Іван Нечуй-Левицький, український письменник.
  • 1844 – Карл Бенц, німецький інженер, винахідник, піонер автомобілебудування.
  • 1925 – Нонна Мордюкова, радянська кіноактриса.
  • 1972 – Алессандро Мікеле, італійський модельєр.
  • 1975 – Марина Одольська, українська співачка.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим та щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Лайфхак тижня
Як обладнати приміщення для тварин
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Місячний календар на тиждень
22 - 28 листопада
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти