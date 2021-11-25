25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства стосовно жінок, День подяки в США – які ще значні дати та важливі події в історії України та світу відзначаються 25 листопада.

25 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 25 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 25 листопада

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над жінками – проводиться жінками-активістками всього світу, починаючи з 1981 року, тож у 2021 році День проти насильства відзначає 40-річний ювілей. А у 1999 році ООН оголосила цю дату Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства над жінками.

– проводиться жінками-активістками всього світу, починаючи з 1981 року, тож у 2021 році День проти насильства відзначає 40-річний ювілей. А у 1999 році ООН оголосила цю дату Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства над жінками. День подяки в США (Thanksgiving Day) – державне американське свято, яке налічує вже понад 400 років і щорічно відзначається у США у четвертий четвер листопада на знак подяки Всевишньому за даровані плоди і допомогу.

Іменинники 25 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Опанас, Борис, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Степан, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

25 листопада у православній церкві вшановується пам'ять святителя Іоана Милостивого, патріарха Олександрійського, преподобного Ніла, посника, пророка Ахії. Святкування ікони Божої Матері "Милостива".

Народне свято

У народі 25 листопада вшановувався Іван Милостивий. Святому молилисяпроза здоров'я і благополуччя, а також про щастя в сім'ї. Традиційно до цього часу завершувався весільний сезон на рік. Дівчатам та хлопцям, які не знайшли собі пару, треба було чекати до весни, бо наступні весілля справляли вже із закінченням зими – на Масляну чи на Червону гірку.

Прикмети на 25 листопада

після Івана Милостивого не можна грати весілля;

на Івана всі чоловіки щедрі;

йде сніг – до швидкої відлиги;

горобці розчирикалися – також до потепління;

дощова погода протримається до Введення, 4 грудня.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 25 листопада

1795 – завершено третій розділ Речі Посполитої, внаслідок чого вона припинила існування як суверенна держава.

1867 – Альфред Нобель отримав патент на динаміт.

1905 – в Україні почали друкувати першу легальну україномовну газету "Хлібороб".

1992 – в Україні видано ухвалу "Про випуск в обіг приватизаційних майнових сертифікатів".

Хто народився 25 листопада

1666 – Джузеппе Гварнері, італійський майстер скрипаль.

1810 – Микола Пирогов, російський хірург, анатом, педагог.

1838 – Іван Нечуй-Левицький, український письменник.

1844 – Карл Бенц, німецький інженер, винахідник, піонер автомобілебудування.

1925 – Нонна Мордюкова, радянська кіноактриса.

1972 – Алессандро Мікеле, італійський модельєр.

1975 – Марина Одольська, українська співачка.

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