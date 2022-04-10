10 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 10 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 10 квітня
- День братів та сестер (Siblings Day) – сімейне свято, яке відзначалося в Америці, але швидко поширилося по всьому світу і підтримує традиції зміцнення стосунків між близькими людьми.
- Міжнародний день руху опору – проводиться 10 квітня і присвячений людям, які протидіяли нацистським завойовникам під час Другої світової війни на окупованих територіях.
- Всесвітній день гомеопатії (World homeopathy day) – організований під егідою Міжнародної медичної гомеопатичної ліги та присвячений дню народження основоположника гомеопатії Самуеля Ганемана.
Іменинники 10 квітня
День ангела сьогодні відзначають: Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Микола, Сава, Степан.
Яке сьогодні церковне свято
10 квітня у православній церкві відзначається 5-та неділя Великого посту. Тиждень преподобної Марії Єгипетської. Вшановується пам'ять преподобного Іларіона Нового, ігумена Пелікітського, преподобного Стефана Чудотворця, сповідника, ігумена Триглійського, преподобномученика Євстратія Києво-Печерського, у Ближніх печерах, мучеників Іони, Варахисія та ін. з ними, ученика Бояна, князя Болгарського.
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Народне свято
У народі 10 квітня вшановувався день Ларіона. На цей час уже встановлювалася тепла погода. На Ларіона люди чистили ставки, з яких уже зійшов лід. А за народними спостереженнями, у цей час зацвітала мати-й-мачуха. Вважалося, що сплетені минулого року вінки із квітів мати-й-мачухи, які зберігалися досі, цього дня втрачали свою цілющу силу.
Прикмети на 10 квітня
- якщо вже чути гуркіт грому – до затяжних дощів;
- дощовий день – до багатого врожаю;
- на Ларіона не можна ні з ким сваритись, бо потім можна не помиритися з цією людиною.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 10 квітня
- 1849 – день народження шпильки: американець Волтер Хант запатентував безпечну шпильку.
- 1912 — британський лайнер "Титанік" вийшов із Саутгемптонського порту у своє перше й останнє плавання.
- 1944 – під час Другої світової війни від німецької окупації звільнено місто Одесу.
- 1972 – підписано міжнародну Конвенцію про заборону бактеріологічної зброї.
Хто народився 10 квітня
- 1755 – Самуель Ганеман, німецький лікар, засновник гомеопатії.
- 1847 – Джозеф Пулітцер, американський журналіст, видавець, засновник Пулітцерівської премії.
- 1937 – Микола Касьян, лікар-остеопат, академік НАНУ, заслужений лікар України.
- 1939 – Борис Савченко, радянський та український кіноактор та кінорежисер, педагог.
- 1952 – Стівен Сігал, американський кіноактор, режисер, продюсер, сценарист, майстер бойових мистецтв.
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