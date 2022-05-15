Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💥 Звільнення Харкова 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022 ⚠ Бензинова криза

Як прибрати запах із взуття

Користь золи на городі

Якість води

Садимо картоплю

Миємо посуд правильно

Педикюр вдома
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Міжнародний день сім'ї: тематичні картинки та добрі привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 травня, 09:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні День сім'ї: привітайте найрідніших та близьких людей із вашим спільним святом
Міжнародний день сім'ї: картинки, вітання та листівки
Міжнародний день сім'ї: картинки, вітання та листівки / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 15 травня, настало радісне, добре, сімейне свято, яке так і називається – Міжнародний день сім'ї .

До речі, в Україні, окрім сьогоднішнього, День сім'ї відзначається ще й улітку – 8 липня . А ще у нас люблять такі популярні сімейні свята як День матері, День батька, День дочки, День сина, День братів та сестер, День захисту дітей.

Реклама

Ми підготували для вас добрі, прикольні, милі, ніжні, красиві картинки, листівки та привітання з Днем сім'ї , які ви можете адресувати не лише своїм сім'ям, але й друзям, знайомим, близьким людям.

Міжнародний день сім'ї: вітання у віршах

***

Сім’я – це щастя, любов і удача,
Сім’я – це влітку поїздки на дачу.
Сім’я – це свято, сімейні дати,
Подарунки, покупки, приємні витрати.
Народження діток, перший крок, перший лепет,
Віра в найкраще, хвилювання і трепіт.
Сім’я – дружна праця і вічні турботи,
Сім’я – це вдома багато роботи.
Сім’я – це складно. Сім’я – це важливо.
Сім’я – це коли все на світі можливо.

Реклама

День сім'ї: картинки та привітання / Фото: pinterest
День сім'ї: картинки та привітання / Фото: pinterest

***

Нехай сім'я вам дарує радість
І домашнє тепло,
Нехай панують у ній розуміння,
Повага, мир, добро.

Нехай любов і вірність будуть
У житті назавжди,
І нехай це ніколи не змінять
Розлуки й роки.

Реклама

З Днем сім'ї: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest
З Днем сім'ї: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

***

Нет ничего важнее в жизни
Родных людей, родной семьи,
Сегодня всем мы пожелаем,
Чтоб семьи берегли свои,
Любите близких, уважайте,
Дарите им свое тепло,
Вниманья больше уделяйте,
Ведь с ними вам так повезло!

Зі святом сім'ї: вітальні листівки / Фото: pinterest
Зі святом сім'ї: вітальні листівки / Фото: pinterest

Красиві вітання з Днем сім'ї у прозі

***

Сім'я – це найдорожче, що має людина. Я бажаю, щоб ваша сім'я завжди була для вас тихою та затишною гаванню. Нехай підтримка рідних та близьких людей допомагає подолати будь-які труднощі. Нехай і всередині сім'ї, і зовні завжди панує мир та любов!

Листівки та картинки у День сім'ї / Фото: pinterest
Листівки та картинки у День сім'ї / Фото: pinterest

***

У чудове свято, Міжнародний день сім'ї, хочу вас привітати та побажати зберігати своє вогнище і ніколи не дозволяти йому гаснути. А ще бажаю миру, любові та порозуміння, терпіння та удачі, щастя та благополуччя, добра та посмішок у День сім'ї та кожного нового дня!

З Міжнародним днем сім'ї: вітання та листівки / Фото: pinterest
З Міжнародним днем сім'ї: вітання та листівки / Фото: pinterest

Раніше ми публікували календар вихідних днів та свят у травні-2022 в Україні. А ще дивіться, кого і коли можна вітати з іменинами у травні 2022 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Вони завжди кажуть правду
Справедливі знаки зодіаку
Овен
Овен
Діва
Діва
Козоріг
Козоріг
1 /2
Хто ще?
Вирощуєте рослини вдома?
Що не можна садити
Місячний календар на тиждень
16 - 22 травня
Вплив на життя
Сприятливі дні у травні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Магнітні бурі у травні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?
Just do it
Дачний календар на травень
Сприятливі дні
Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати
Вихідні та свята у травні
Коли відпочиваємо?
Місячні дні у травні
Календар фарбування волосся
Коли фарбувати волосся?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти