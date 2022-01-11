11 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день спасибі – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 11 січня

11 січня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 11 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? До того ж, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 11 січня

Всесвітній день "спасибі" (International Thank You Day) – щороку 11 січня в багатьох країнах відзначається одна з найввічливіших дат у році, коли прийнято говорити одне одному "спасибі".

Іменинники 11 січня

День ангела сьогодні відзначають: Агрипіна, Ганна, Варвара, Веніамін, Георгій, Євдокія, Євфросинія, Іван, Лаврентій, Марк, Матрона, Наталія, Фаддей, Феофіл.

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Яке сьогодні церковне свято

11 січня в православній церкві вшановується пам'ять мучеників 14 000 немовлят, від Ірода у Віфлеємі вбитих, преподобного Маркела, ігумена обителі "Невсипущих", преподобних Марка гробокопача, Феофіла й Іоанна Києво-Печерських, в Ближніх печерах, преподобного Феофіла Омучського, преподобного Тадея сповідника.

Народне свято

У народі 11 січня відзначався Страшний день. Вважалося, що цього вечора нечиста сила набувала найбільшої сили. І щоб урятуватися від неї, люди розводили у дворі багаття і проводили обряд спалювання у вогні всіх нещасть і хвороб. Особливо в Страшний день було необхідно молитися за дітей, бо саме шанувалася пам'ять немовлят, убитих у Віфлеємі Іродом Великим. У цей період тривали святкові гуляння, ворожіння та посиденьки, тож навіть розгул нечисті не заважав молоді веселитися.

Народні прикмети 11 січня

якщо у Страшний день дме північний вітер, при цьому безхмарне небо – до сильних морозів;

увечері в небі на заході з'явилася ясна смуга – незабаром потеплішає;

дим із труби йде вертикально вгору – до морозів;

дим стелиться по землі – буде відлига.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 11 січня

1922 – вперше у світі було використано інсулін для лікування діабету.

1935 – американка Амелія Ерхарт здійснила одиночний переліт через Тихий океан.

1981 – британська команда під керівництвом Ранульфа Файнса завершила за протяжністю і найкоротшу за часом експедицію з перетинання Антарктики.

Хто народився 11 січня

1875 – Рейнгольд Глієр, український та російський композитор, диригент, педагог.

1958 – Тревор Тейлор, німецький співак, музикант, продюсер, вокаліст гурту Bad Boys Blue.

1960 – Олег Таран, радянський і український футболіст, тренер.

1972 – Аманда Піт, американська актриса кіно і телебачення.

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