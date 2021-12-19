День святого Миколая-2021: зворушливі вітання з іменинами

День ангела Миколая: картинки, листівки, вітання та вірші / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо у вас є знайомі Колі, Миколаї та Миколайчики , обов'язково привітайте їх з днем ангела, бо саме сьогодні, 19 грудня, настало важливе церковне й улюблене народне свято – День святого Миколая Угодника.

Ім'я Микола походить від давньогрецького Ніколаос і означає "Переможець народів". Цікаво, як звучить це ім'я в інших країнах: у Франції – Нікола, Кола, в Угорщині – Міклош, у Німеччині – Клаус, у Скандинавії – Нільс.

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Ми зробили добірку яскравих картинок та листівокз днем ангела Миколи , привітань у віршах, прозі та смс, які ви можете адресувати іменинникам.

З іменинами Миколи: добрі вітання у віршах

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Ты сегодня, Николай,

Поздравления принимай.

Победителем народа

Вместе с именем шагай.

Я желаю, чтоб победы

Добивался ты во всем,

И удача засыпала

Тебя звездным, чтоб дождем.

Пусть звучат тебе фанфары,

Путь салюты освещают,

Птица счастья над тобою

Крыльев пусть не опускает.

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День ангела Миколи: вітальні картинки / Фото: pinterest

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С Днем Святого Николая

Я сердечно поздравляю.

Бородатый старичок

Принесет пусть сундучок.

В нем – добра, любви, удачи

И здоровья вам в придачу,

А еще – улыбок, смеха,

И достатка, и успеха.

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З днем ангела Миколи: картинки та привітання / Фото: pinterest

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Твое здоровье, счастье и покой

Пусть Николай хранит – он ангел твой.

Твою судьбу, семью, любовь и дом

Пусть осеняет он своим крылом,

И словно путеводная звезда

С тобою рядом будет он всегда!

З іменинами Миколи: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

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Поздравляю, Николай!

Пусть сбываются желанья,

Будут сила и здоровье,

Оптимизм и обаяние.



Пусть везет в любимом деле,

И в любви всегда фартит,

Каждый новый шаг по жизни

Пусть успех тебе сулит.



Счастлив будь, в себе уверен,

Никогда не отступай,

Ставь всегда большие цели,

Их с улыбкой достигай.

З днем ангела Миколи: вітальні листівки / Фото: pinterest

Ефектні вітання Миколі з днем ангела своїми словами

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Дорогий Миколо, вітаю тебе з днем ангела і хочу побажати багато сонячних днів у житті, світла і тепла, процвітання та любові, благополуччя і щастя, уваги близьких людей. Нехай твої бажання завжди виконуються!

Привітання з іменинами Миколи: яскраві картинки / Фото: pinterest

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З Днем Святого Миколая, наш улюблений іменинник! Нехай у цей день станеться диво, нехай твоє серце здобуде надію, а душа повірить у чудеса. Бажаю любові, миру, щастя, здоров'я та гармонії, сімейного благополуччя і незгасного світла радості у житті.

Листівки та картинки у День іменин Миколи / Фото: pinterest

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Вітаю тебе, Миколо, з іменинами, будь впевненою в собі, самодостатньою та благородною людиною. Бажаю тобі зустріти щастя та любов на життєвому шляху. Всього найкращого!

Яскраві картинки на День Ангела Миколи / Фото: pinterest

Раніше ми розповідали, чому кладуть подарунки під подушку на День святого Миколая.