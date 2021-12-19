Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Лайфхакер Свята

День святого Миколая-2021: зворушливі вітання з іменинами

Ольга Козачок
19 грудня, 05:10
Вітаємо з днем ангела Миколая: надсилайте іменинникам тематичні картинки, яскраві листівки і найкращі побажання.

День ангела Миколая: картинки, листівки, вітання та вірші / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо у вас є знайомі Колі, Миколаї та Миколайчики , обов'язково привітайте їх з днем ангела, бо саме сьогодні, 19 грудня, настало важливе церковне й улюблене народне свято – День святого Миколая Угодника.

Ім'я Микола походить від давньогрецького Ніколаос і означає "Переможець народів". Цікаво, як звучить це ім'я в інших країнах: у Франції – Нікола, Кола, в Угорщині – Міклош, у Німеччині – Клаус, у Скандинавії – Нільс.

Реклама

Ми зробили добірку яскравих картинок та листівокз днем ангела Миколи , привітань у віршах, прозі та смс, які ви можете адресувати іменинникам.

З іменинами Миколи: добрі вітання у віршах

***

Ты сегодня, Николай,
Поздравления принимай.
Победителем народа
Вместе с именем шагай.
Я желаю, чтоб победы
Добивался ты во всем,
И удача засыпала
Тебя звездным, чтоб дождем.
Пусть звучат тебе фанфары,
Путь салюты освещают,
Птица счастья над тобою
Крыльев пусть не опускает.

Реклама

День ангела Миколи: вітальні картинки / Фото: pinterest

***

С Днем Святого Николая
Я сердечно поздравляю.
Бородатый старичок
Принесет пусть сундучок.
В нем – добра, любви, удачи
И здоровья вам в придачу,
А еще – улыбок, смеха,
И достатка, и успеха.

Реклама

З днем ангела Миколи: картинки та привітання / Фото: pinterest

***

Твое здоровье, счастье и покой
Пусть Николай хранит – он ангел твой.
Твою судьбу, семью, любовь и дом
Пусть осеняет он своим крылом,
И словно путеводная звезда
С тобою рядом будет он всегда!

З іменинами Миколи: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

***

Поздравляю, Николай!
Пусть сбываются желанья,
Будут сила и здоровье,
Оптимизм и обаяние.

Пусть везет в любимом деле,
И в любви всегда фартит,
Каждый новый шаг по жизни
Пусть успех тебе сулит.

Счастлив будь, в себе уверен,
Никогда не отступай,
Ставь всегда большие цели,
Их с улыбкой достигай.

З днем ангела Миколи: вітальні листівки / Фото: pinterest

Ефектні вітання Миколі з днем ангела своїми словами

***

Дорогий Миколо, вітаю тебе з днем ангела і хочу побажати багато сонячних днів у житті, світла і тепла, процвітання та любові, благополуччя і щастя, уваги близьких людей. Нехай твої бажання завжди виконуються!

Привітання з іменинами Миколи: яскраві картинки / Фото: pinterest

***

З Днем Святого Миколая, наш улюблений іменинник! Нехай у цей день станеться диво, нехай твоє серце здобуде надію, а душа повірить у чудеса. Бажаю любові, миру, щастя, здоров'я та гармонії, сімейного благополуччя і незгасного світла радості у житті.

Листівки та картинки у День іменин Миколи / Фото: pinterest

***

Вітаю тебе, Миколо, з іменинами, будь впевненою в собі, самодостатньою та благородною людиною. Бажаю тобі зустріти щастя та любов на життєвому шляху. Всього найкращого!

Яскраві картинки на День Ангела Миколи / Фото: pinterest

Раніше ми розповідали, чому кладуть подарунки під подушку на День святого Миколая.