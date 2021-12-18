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День святого Миколая-2021: яскраві картинки, святкові листівки та привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
18 грудня, 18:30
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Вітаємо з Днем святого Миколая Чудотворця: подаруйте казку і чарівний настрій близьким людям
З Днем святого Миколая Чудотворця: барвисті картинки, яскраві листівки та вітання
З Днем святого Миколая Чудотворця: барвисті картинки, яскраві листівки та вітання / Фото: Колаж: Сьогодні

У сьогоднішню, місячну-повномісячну ніч 19 грудня, добрий і мудрий чарівник Святий Миколай ходить по домівках добрих людей та слухняних дітей і тихесенько, поки всі сплять, розкладає під подушки подарунки.

Ось чому це свято таке довгоочікуване і радісне. Обов'язково привітайте з Днем святого Миколая рідних та близьких людей, сім'ю, дітей, батьків, друзів, знайомих і подаруйте їм трохи казки та чудес.

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А ми підготували для вас ефектні листівки, тематичні картинки, вітальні вірші, смс та прозу, щоб ви змогли всіх привітати з Днем святого Миколая Угодника 19 грудня.

Найкращі вітання з Днем святого Миколая у прозі

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Вітаємо з Днем святого Миколая! Це добре та світле свято любові і душевної теплоти! Цього дня навіть дорослі починають вірити в дива і разом із дітьми з нетерпінням чекають настання ранку, щоб заглянути під подушку, адже так приємно знайти там подарунки! Нехай святий Чудотворець принесе у ваш дім щастя, теплоту і любов, а ваше життя зробить яскравим!

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З Днем святого Миколая: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest
З Днем святого Миколая: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

***

Із Днем святого Миколая! Бажаю у це свято чарівництва, чудес і казки, щоб здійснилися твої найкращі мрії, щоб посмішка не сходила з твого обличчя, щоб серце було відкрито миру щастя і любові, щоб день пройшов в оточенні близьких людей і порадував приємними подарунками.

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День Миколи Чудотворця: картинки та привітання / Фото: pinterest
День Миколи Чудотворця: картинки та привітання / Фото: pinterest

***

У День Святого Миколая Чудотворця я щиро бажаю світлого щастя і доброї дороги до успіху, здійснення заповітних бажань та щирих надій, неймовірного щастя у житті і вірного кохання, відмінного здоров'я і домашнього затишку.

Зі святом Миколи Чудотворця: вітальні листівки
Зі святом Миколи Чудотворця: вітальні листівки / Фото: bonnycards

Радісні вітання з Днем святого Миколая у віршах

***

С днем святого Николая
Я сегодня поздравляю!
И хоть детство вдаль умчало,
Вера в сказку не пропала.

Доброта, забота, ласка –
Это чудо, будто в сказке,
От святого Николая –
Вам их искренне желаю!

Листівки та картинки у День святого Миколая
Листівки та картинки у День святого Миколая / Фото: bonnycards

***

С Днем святого Николая
Я душевно поздравляю!
И желаю вам добра,
Мира, счастья и тепла!

Вітання з Днем святого Миколая: яскраві картинки
Вітання з Днем святого Миколая: яскраві картинки / Фото: sunbouquet

***

В праздник пусть веселый
Сбудутся мечты –
Все, что у Николы
Ни попросишь ты!
Пусть получит каждый
В этот день святой,
Маленький подарок
От души большой!

День святого Миколая Чудотворця: яскраві листівки та вітання
День святого Миколая Чудотворця: яскраві листівки та вітання / Фото: bonnycards

***

Пусть милый добрый Николай
Поднимет настроение,
Подарит счастье и покой,
Удачу, наслаждение!
Здоровье, мир на все года,
Успех на сто процентов!
Пускай душа поет всегда!
Счастливых вам моментов!

Раніше ми розповідали, як готувати подарунки під подушку на День святого Миколая-2021.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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