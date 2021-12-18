День святого Миколая-2021: яскраві картинки, святкові листівки та привітання

З Днем святого Миколая Чудотворця: барвисті картинки, яскраві листівки та вітання / Фото: Колаж: Сьогодні

У сьогоднішню, місячну-повномісячну ніч 19 грудня, добрий і мудрий чарівник Святий Миколай ходить по домівках добрих людей та слухняних дітей і тихесенько, поки всі сплять, розкладає під подушки подарунки.

Ось чому це свято таке довгоочікуване і радісне. Обов'язково привітайте з Днем святого Миколая рідних та близьких людей, сім'ю, дітей, батьків, друзів, знайомих і подаруйте їм трохи казки та чудес.

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А ми підготували для вас ефектні листівки, тематичні картинки, вітальні вірші, смс та прозу, щоб ви змогли всіх привітати з Днем святого Миколая Угодника 19 грудня.

Найкращі вітання з Днем святого Миколая у прозі

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Вітаємо з Днем святого Миколая! Це добре та світле свято любові і душевної теплоти! Цього дня навіть дорослі починають вірити в дива і разом із дітьми з нетерпінням чекають настання ранку, щоб заглянути під подушку, адже так приємно знайти там подарунки! Нехай святий Чудотворець принесе у ваш дім щастя, теплоту і любов, а ваше життя зробить яскравим!

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З Днем святого Миколая: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

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Із Днем святого Миколая! Бажаю у це свято чарівництва, чудес і казки, щоб здійснилися твої найкращі мрії, щоб посмішка не сходила з твого обличчя, щоб серце було відкрито миру щастя і любові, щоб день пройшов в оточенні близьких людей і порадував приємними подарунками.

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День Миколи Чудотворця: картинки та привітання / Фото: pinterest

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У День Святого Миколая Чудотворця я щиро бажаю світлого щастя і доброї дороги до успіху, здійснення заповітних бажань та щирих надій, неймовірного щастя у житті і вірного кохання, відмінного здоров'я і домашнього затишку.

Зі святом Миколи Чудотворця: вітальні листівки / Фото: bonnycards

Радісні вітання з Днем святого Миколая у віршах

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С днем святого Николая

Я сегодня поздравляю!

И хоть детство вдаль умчало,

Вера в сказку не пропала.

Доброта, забота, ласка –

Это чудо, будто в сказке,

От святого Николая –

Вам их искренне желаю!

Листівки та картинки у День святого Миколая / Фото: bonnycards

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С Днем святого Николая

Я душевно поздравляю!

И желаю вам добра,

Мира, счастья и тепла!

Вітання з Днем святого Миколая: яскраві картинки / Фото: sunbouquet

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В праздник пусть веселый

Сбудутся мечты –

Все, что у Николы

Ни попросишь ты!

Пусть получит каждый

В этот день святой,

Маленький подарок

От души большой!

День святого Миколая Чудотворця: яскраві листівки та вітання / Фото: bonnycards

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Пусть милый добрый Николай

Поднимет настроение,

Подарит счастье и покой,

Удачу, наслаждение!

Здоровье, мир на все года,

Успех на сто процентов!

Пускай душа поет всегда!

Счастливых вам моментов!

Раніше ми розповідали, як готувати подарунки під подушку на День святого Миколая-2021.