День святої Анни-2021 душевні вітання з іменинами

Привітання з іменинами та днем ангела Ганни: картинки, листівки, вірші та побажання / Фото: Колаж: Сьогодні
Усі Ані, Анни, Ганни, Анюти та Ганусі сьогодні, 22 грудня, відзначають свої іменини. А все тому, що настало світле церковне свято – Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці .
Ім'я Анна має велике значення, тому що так звати бабусю Ісуса Христа та матір Богородиці. У перекладі Анна означає "милість божа", "хоробрість", "сила", "благодать" . Жінок, які носять ім'я Анна, відрізняє мудрість, справедливість, доброта та турбота.
Обов'язково привітайте всіх своїх знайомих іменинниць з днем ангела і побажайте їм всього доброго, радісного та світлого. А ми зібрали яскраві картинки, листівки, вірші та привітання з днем ангела Анни , які можна адресувати іменинницям.
З іменинами Анни: гарні вітання у віршах
***
Анна – значит "благодать".
Точно ведь, ни дать ни взять.
Ей на все хватает рук,
Самый верный в мире друг!
Анне буду я желать
Сотню лет не увядать.
Мира, счастья, красоты!
Пусть сбываются мечты.
***
Тебе, прекрасная Анюта,
Желаю, чтобы ты цвела,
Чтоб в жизни каждая минута
Лишь позитив в себе несла!
Всегда будь счастлива, успешна,
Мечты сбываются пускай,
Будь самой яркой, доброй, нежной
И, словно солнышко, сияй!
***
В этот день морозный,
Анечка, прими
Пожеланья счастья,
Радости, любви.
Пусть тебе твой ангел
Помогает жить.
Не теряй надежду
И умей любить.
***
Анна – ласковое имя,
Пусть сбываются мечты!
Не сравнить тебя с другими,
Ведь одна такая ты!
Будь счастливой в именины,
Про друзей не забывай!
А от жизни вдохновение
И успехи получай!
Найкращі привітання Анні з днем ангела своїми словами
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Мила, добра, світла, промениста Ганнуся, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю бути завжди впевненою в собі, дивитися в майбутнє з доброю надією, не озиратись у минуле та жити щасливим сьогоденням. Нехай усе в твоєму житті вдається, нехай буде чудовим кожен твій день!
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З Днем святої Анни, наша улюблена іменинниця! Нехай у цей день твоє серце здобуде надію, а душа повірить у чудеса. Бажаю любові, миру, щастя, здоров'я та гармонії, сімейного благополуччя та незгасного світла радості у житті..
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Мила Анюто, я тебе щиро вітаю з іменинами і бажаю, щоби шлях твого життя був довгим та щасливим, щоб на шляху тобі зустрічалися добрі люди та вірні друзі, щоб у будь-якій діяльності ти була самою досконалістю, щоб тебе щиро любили та дорожили тобою!
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