День святої Анни-2021 душевні вітання з іменинами

Привітання з іменинами та днем ангела Ганни: картинки, листівки, вірші та побажання / Фото: Колаж: Сьогодні

Усі Ані, Анни, Ганни, Анюти та Ганусі сьогодні, 22 грудня, відзначають свої іменини. А все тому, що настало світле церковне свято – Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці .

Ім'я Анна має велике значення, тому що так звати бабусю Ісуса Христа та матір Богородиці. У перекладі Анна означає "милість божа", "хоробрість", "сила", "благодать" . Жінок, які носять ім'я Анна, відрізняє мудрість, справедливість, доброта та турбота.

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Обов'язково привітайте всіх своїх знайомих іменинниць з днем ангела і побажайте їм всього доброго, радісного та світлого. А ми зібрали яскраві картинки, листівки, вірші та привітання з днем ангела Анни , які можна адресувати іменинницям.

З іменинами Анни: гарні вітання у віршах

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Анна – значит "благодать".

Точно ведь, ни дать ни взять.

Ей на все хватает рук,

Самый верный в мире друг!

Анне буду я желать

Сотню лет не увядать.

Мира, счастья, красоты!

Пусть сбываются мечты.

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День ангела Анни: вітальні картинки / Фото: pinterest

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Тебе, прекрасная Анюта,

Желаю, чтобы ты цвела,

Чтоб в жизни каждая минута

Лишь позитив в себе несла!



Всегда будь счастлива, успешна,

Мечты сбываются пускай,

Будь самой яркой, доброй, нежной

И, словно солнышко, сияй!

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З днем ангела Анни: картинки та привітання / Фото: pinterest

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В этот день морозный,

Анечка, прими

Пожеланья счастья,

Радости, любви.



Пусть тебе твой ангел

Помогает жить.

Не теряй надежду

И умей любить.

З іменинами Анни: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

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Анна – ласковое имя,

Пусть сбываются мечты!

Не сравнить тебя с другими,

Ведь одна такая ты!

Будь счастливой в именины,

Про друзей не забывай!

А от жизни вдохновение

И успехи получай!

З днем ангела Анни: вітальні листівки / Фото: pinterest

Найкращі привітання Анні з днем ангела своїми словами

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Мила, добра, світла, промениста Ганнуся, вітаю тебе з днем ангела! Бажаю бути завжди впевненою в собі, дивитися в майбутнє з доброю надією, не озиратись у минуле та жити щасливим сьогоденням. Нехай усе в твоєму житті вдається, нехай буде чудовим кожен твій день!

Привітання з іменинами Анні: яскраві картинки / Фото: pinterest

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З Днем святої Анни, наша улюблена іменинниця! Нехай у цей день твоє серце здобуде надію, а душа повірить у чудеса. Бажаю любові, миру, щастя, здоров'я та гармонії, сімейного благополуччя та незгасного світла радості у житті..

Листівки та картинки у День іменин Анни / Фото: pinterest

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Мила Анюто, я тебе щиро вітаю з іменинами і бажаю, щоби шлях твого життя був довгим та щасливим, щоб на шляху тобі зустрічалися добрі люди та вірні друзі, щоб у будь-якій діяльності ти була самою досконалістю, щоб тебе щиро любили та дорожили тобою!

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