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День святої Анни-2021: тематичні картинки, яскраві листівки та привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
22 грудня, 05:10
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Сьогодні православні відзначають Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці: вітаємо із цим значущим святом
Свято Зачаття праведної Анною Пресвятої Богородиці: вітання, картинки та листівки
Свято Зачаття праведної Анною Пресвятої Богородиці: вітання, картинки та листівки / Фото: Колаж: Сьогодні

22 грудня настав День святої Анни . Це церковне свято пов'язують із непорочним зачаттям праведною Анною дочки Марії – Матері Ісуса Христа. Святу Анну особливо шанують жінки, вважаючи її своєю заступницею.

Ми зібрали для вас ніжні, милі, добрі картинки, листівки, вітання, прозу та вірші у цей день. Привітайте рідних та близьких зі світлим церковним святом і побажайте їм добра, віри та процвітання.

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Найкращі вітання з Днем святої Анни у прозі

***

Вітаю з Днем святої Анни і цього доброго свята від душі бажаю миру, радості, порозуміння, здоров'я, благополуччя, любові, гармонії та щастя. Нехай у житті завжди буде місце для доброї справи та справжнього дива!

З Днем святої Анни: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest
З Днем святої Анни: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

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***

Вітаю із Днем Анни! Нехай світле ім'я матері Пресвятої Богородиці стане вашим захистом та життєвим оберегом. Нехай зберігає вас від бід, дарує надію, чистоту помислів, силу щирої віри, мир та душевний спокій.

День благочестивої Анни: картинки та привітання / Фото: pinterest
День благочестивої Анни: картинки та привітання / Фото: pinterest

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***

Сьогодні настало світле свято – День Анни. Я щиро бажаю щасливого, благодатного життя у мирі та радості, добрих справ і думок. Нехай душа не знає образ та розчарувань, нехай серце дарує близьким людям свою любов і надію. Бажаю здоров'я, невтомної віри і сили.

Зі святом Анни: вітальні листівки
Зі святом Анни: вітальні листівки

Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці: добрі вітання у віршах

***

Сегодня праздник непростой,
Пришел день Аннушки Святой!
Пускай она ваш дом хранит
От всех размолвок и обид!

На сердце пусть царит уют,
А впереди удачи ждут,
Пусть вера свечкою горит,
Вас от напастей защитит!

Листівки та картинки у День святої Анни
Листівки та картинки у День святої Анни

***

С Днем благочестивой Анны!
Пусть сбываются желанья,
Небеса надежду дарят
И проблемы все исправят.

Будут счастье и здоровье,
Доброта и мир с любовью,
Жизнь без ссор и без обид –
И Господь всегда хранит!

Вітання з Днем святої Анни: яскраві картинки
Вітання з Днем святої Анни: яскраві картинки

***

С Днем Анны я вас поздравляю,
Пускай святая бережет,
Пусть огонек добра и света
В душе скорей она зажжет.

Просите искренне и честно,
Услышан будет голос ваш,
Раскрасит вера ярким цветом
Прекрасный жизненный пейзаж.

Добра, любви вам и надежды,
Пусть Анна от беды хранит,
Пусть путь к смирению, исцелению
Для вас всегда будет открыт.

Раніше ми розповідали, які вихідні будуть на Новий рік 2022 в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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