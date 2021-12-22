22 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 22 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 22 грудня
- День енергетика – професійне свято працівників промисловості з вироблення, передачі та збуту споживачам електричної та теплової енергії проводиться у пострадянських країнах, у т.ч. в Україні, з 1966 року і цьогоріч відзначає 25-річний ювілей.
- День дипломатичної служби України – професійне свято дипломатів та співробітників дипмісій, посольств і консульств країни проводиться з 2005 року на честь створення цього дня у 1917 році Генерального секретаріату міжнародних справ.
- Міжнародний день бардівської пісні – неофіційне творче свято шанувальників авторської пісні проводиться щороку, починаючи з 2000 року.
Іменинники 22 грудня
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Ганна, Василь, Володимир, Степан.
Яке сьогодні церковне свято
22 грудня у православній церкві відзначається Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Вшановується пам'ять Пророчиці Анни, матері пророка Самуїла, святителя Софронія, архієпископа Кіпрського, преподобного Стефана Новосіятеля. Святкування ікони Божої Матері "Несподівана радість".
Далі по темі
Народне свято
У народі 22 грудня шанувалася Анна Темна. На цей період саме припадали найсуворіші та найморозніші дні зими, а також найдовші та найтемніші ночі, бо день Анни випадає на період зимового сонцестояння. Тож свято ще називали днем народження сонця. Починаючи з Анни Темної дні поступово зростають, а ночі стають коротшими. Це свято особливо шанувалося вагітними жінками.
Прикмети на 22 грудня
- з Анни день додається на гороб'ячий стрибок;
- від дня Анни сонце повертає на літо, а зима – на мороз;
- якщо погода ясна – на Новий рік буде мороз та сонце;
- похмуро на Анну – на Новий рік буде відлига;
- іней на деревах – до гарного врожаю;
- в день Анни вагітним не можна лаятися, сваритися, розпалювати вогонь, в'язати, шити, вишивати та робити іншу роботу, щоб не нашкодити своїй дитині.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 22 грудня
- 1882 – американець Едвард Джонсон придумав електричну гірлянду та прикрасив нею різдвяну ялинку.
- 1917 – засновано німецьку організацію зі стандартизації DIN та національний орган ISO.
- 1917 – в Українській Народній Республіці видано розпорядження про створення Генерального секретарства з міжнародних справ, а також ухвалено закони про Головну скарбницю та Державний банк України.
- 1920 – у СРСР затверджено план ГОЕЛРО з електрифікації Росії.
- 1976 – відбувся перший пробний політ радянського літака Іл-86.
- 1989 – відкрилися Берлінські Бранденбурзькі ворота, ознаменувавши об'єднання НДР та ФРН.
Хто народився 22 грудня
- 1833 – Марко Вовчок, українська письменниця, поетеса, перекладачка.
- 1858 – Джакомо Пуччіні, італійський композитор, органіст, хормейстер.
- 1899 – Микола Горбань, український історик, письменник.
- 1937 – Едуард Успенський, радянський і російський письменник, автор книг для дітей.
- 1972 – Ванесса Параді, французька актриса, співачка, фотомодель.
Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.