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22 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
22 грудня, 07:25
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День енергетика, Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 22 грудня.
22 грудня: яке сьогодні свято
22 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 22 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 22 грудня

  • День енергетика – професійне свято працівників промисловості з вироблення, передачі та збуту споживачам електричної та теплової енергії проводиться у пострадянських країнах, у т.ч. в Україні, з 1966 року і цьогоріч відзначає 25-річний ювілей.
  • День дипломатичної служби України – професійне свято дипломатів та співробітників дипмісій, посольств і консульств країни проводиться з 2005 року на честь створення цього дня у 1917 році Генерального секретаріату міжнародних справ.
  • Міжнародний день бардівської пісні – неофіційне творче свято шанувальників авторської пісні проводиться щороку, починаючи з 2000 року.

Іменинники 22 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Ганна, Василь, Володимир, Степан.

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Яке сьогодні церковне свято

22 грудня у православній церкві відзначається Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Вшановується пам'ять Пророчиці Анни, матері пророка Самуїла, святителя Софронія, архієпископа Кіпрського, преподобного Стефана Новосіятеля. Святкування ікони Божої Матері "Несподівана радість".

Народне свято

У народі 22 грудня шанувалася Анна Темна. На цей період саме припадали найсуворіші та найморозніші дні зими, а також найдовші та найтемніші ночі, бо день Анни випадає на період зимового сонцестояння. Тож свято ще називали днем народження сонця. Починаючи з Анни Темної дні поступово зростають, а ночі стають коротшими. Це свято особливо шанувалося вагітними жінками.

Прикмети на 22 грудня

  • з Анни день додається на гороб'ячий стрибок;
  • від дня Анни сонце повертає на літо, а зима – на мороз;
  • якщо погода ясна – на Новий рік буде мороз та сонце;
  • похмуро на Анну – на Новий рік буде відлига;
  • іней на деревах – до гарного врожаю;
  • в день Анни вагітним не можна лаятися, сваритися, розпалювати вогонь, в'язати, шити, вишивати та робити іншу роботу, щоб не нашкодити своїй дитині.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 22 грудня

  • 1882 – американець Едвард Джонсон придумав електричну гірлянду та прикрасив нею різдвяну ялинку.
  • 1917 – засновано німецьку організацію зі стандартизації DIN та національний орган ISO.
  • 1917 – в Українській Народній Республіці видано розпорядження про створення Генерального секретарства з міжнародних справ, а також ухвалено закони про Головну скарбницю та Державний банк України.
  • 1920 – у СРСР затверджено план ГОЕЛРО з електрифікації Росії.
  • 1976 – відбувся перший пробний політ радянського літака Іл-86.
  • 1989 – відкрилися Берлінські Бранденбурзькі ворота, ознаменувавши об'єднання НДР та ФРН.

Хто народився 22 грудня

  • 1833 – Марко Вовчок, українська письменниця, поетеса, перекладачка.
  • 1858 – Джакомо Пуччіні, італійський композитор, органіст, хормейстер.
  • 1899 – Микола Горбань, український історик, письменник.
  • 1937 – Едуард Успенський, радянський і російський письменник, автор книг для дітей.
  • 1972 – Ванесса Параді, французька актриса, співачка, фотомодель.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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