Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон 💡 Що зміниться 1 грудня 🔱 Бурба – герой чи зрадник? 🎄 Новий рік 2022

Створюємо затишок

Чистимо пальто

Зберігаємо прикраси

Як садити ліщину

Догляд за тваринами

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Церковні свята і пости у грудні-2021: докладний православний календар

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
30 листопада, 11:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дізнайтеся, коли в грудні-2021 відзначаємо Введення в храм Пресвятої Богородиці, день Миколи Чудотворця, Різдвяний піст-2021, інші церковні свята і значущі дати.
Церковні свята у грудні
Церковні свята у грудні / Фото: Колаж: Сьогодні

Дивіться по календарю, які важливі церковні свята і події будуть у грудні 2021 року. Ця інформація допоможе вам не пропустити великі і значущі дати, а також знати дні постів та інші важливі події церковного православного календаря на грудень.

Православні церковні свята у грудні 2021 року: календар

1 грудня – мученика Платона, мучеників Романа, диякона, і отрока Варула, мучеників Закхея, диякона Гадаринського, і Алфея, читця Кесарійського.

Реклама

2 грудня – пророка Авдія, з 12-ох, мученика Варлаама, преподобного Варлаама та Іоасафа, царевича Індійського, і батька його Авеніра, царя, преподобного Варлаама, ігумена Києво-Печерського, в Ближніх печерах, мучеників Ази і з ним 150 воїнів, мученика Іліодора, преподобного Іларіона, чудотворця, священномученика Порфирія, єпископа Сімферопольського, преподобного Олексія Карпаторуського. Ікони Божої Матері "В скорботах і печалях утіха".

3 грудня – передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці. Преподобного Григорія Декаполіта, святителя Прокла, архієпископа Константинопольського, мученика Дасія, мучеників Євстафія, Феспесія й Анатолія, священномучеників Нирси, єпископа, та Йосифа, учня його, Іоана, Саверія, Ісакія та Іпатія, єпископів Персидських, мучеників Азата, скопця, Сасонія, Фекли, Анни та інших багатьох мужів і жінок, що в Персиді постраждали.

4 грудня – Введення в храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.

Реклама

5 грудня – післясвято Введення. Апостолів від 70-х: Филимона й Архипа і мучениці рівноапостольної Апфії, Благовірного Ярополка, у святого хрещенні Петра, князя Володимир-Волинського, мучеників Кикилії (Цецилії), Валеріана, Тивуртія і Максима, мученика Прокопія, читця, мученика Менигна, преподобного Агави Ісмаїльтянина, праведного Михаїла, воїна, болгарина.

6 грудня – святителя Амфілохія, єпископа Іконійського, святителя Григорія, єпископа Акрагантійського, мучеників Сисинія, єпископа Кизицького, і Феодора Антіохійського, благовірного князя Олександра Новгородського (Невського), в схимі Олексія.

7 грудня – великомученика Меркурія, великомучениці Катерини, преподобного Меркурія, посника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Меркурія Чернігівського, ігумена Бригинського, мучениці Августи, мучеників Порфирія Стратилата і 200 воїнів, преподобної Мастридії, мучениці Філофеї.

Реклама

8 грудня – віддання свята Введення в храм Пресвятої Богородиці. Священномучеників Климента, папи Римського, і Петра, архієпископа Олександрійського, преподобного Петра, мовчальника.

9 грудня – преподобного Аліпія, стовпника, святителя Інокентія, єпископа Іркутського, преподобного Якова, пустельника.

10 грудня – великомученика Якова Персянина, преподобного Палладія, преподобномучеників монахів 17 в Індії, преподобного Романа. Знайдення мощей благовірного князя Новгородського Всеволода, у святого хрещенні Гавриїла, Псковського чудотворця. Ікони Божої Матері "Знамення".

11 грудня – преподобномученика і сповідника Стефана Нового, мученика Іринарха і святих сімох жон, мучеників Стефана, Василія, Григорія, іншого Григорія, Іоана та багатьох інших.

12 грудня – мученика Парамона і з ним 370 мучеників, мученика Філумена, преподобного Акакія Синайського, преподобного Нектарія Києво-Печерського, в Ближніх печерах, священномученика Авіва, єпископа Некреського.

13 грудня – апостола Андрія Першозваного, святителя Фрументія, архієпископа Індійського.

14 грудня – пророка Наума, праведного Філарета Милостивого, мученика Ананії Персянина.

15 грудня – пророка Авакума, преподобних Афанасія, затворника Києво-Печерського, в Ближніх печерах, та іншого Афанасія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мучениці Миропії, преподобних Іоана, Іраклемона, Андрія та Феофіла, преподобного Ісе (Ієсея), єпископа Цилканського, святителя Стефана Уроша, царя Сербського. Ікони Божої Матері "Герондиса".

16 грудня – пророка Софонії, преподобного Феодула Царгородського, преподобного Іоана Мовчальника, колишнього єпископа Колонійського, священномученика Феодора, архієпископа Олександрійського.

17 грудня – великомучениці Варвари і мучениці Юліанії, преподобного Іоана Дамаскина, преподобного Іоана, єпископа Полівотського.

18 грудня – преподобного Сави Освяченого, мученика Анастасія, преподобних Киріона, ченця, та сина його Захарії, єгиптян.

19 грудня – святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських, чудотворця.

20 грудня – святителя Амвросія, єпископа Медіоланського, преподобного Іоана, посника Києво-Печерського, в Ближніх печерах, мученика Афінодора, преподобного Павла Послушного.

21 грудня – преподобного Патапія, апостолів від 70-х: Сосфена, Аполлоса, Кифи, Тихика, Єпафродита, Кесарія та Онисифора, мучеників 62 ієреїв та 300 мирян, що в Африці від аріан постраждали, мучениці Анфіси в Римі.

22 грудня – зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Пророчиці Анни, матері пророка Самуїла, святителя Софронія, архієпископа Кіпрського, преподобного Стефана Новосіятеля. Ікони Божої Матері "Несподівана радість".

23 грудня – мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа, святителя Іоасафа, єпископа Білгородського, мученика Гемела Пафлагонянина, преподобного Фоми, блаженного Іоана та батьків його, блаженного Стефана і блаженної Ангеліни, правителів Сербських.

24 грудня – преподобного Даниїла стовпника, преподобного Никона Сухого, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, мученика Миракса, мучеників Акепсія та Аїфала, преподобного Луки стовпника, преподобного Кукші Одеського.

25 грудня – святителя Спиридона, єпископа Тримифунтського, чудотворця, священномученика Олександра, єпископа Єрусалимського, мученика Розумника.

26 грудня – мучеників Євстратія, Авксентія, Євгенія, Мардарія та Ореста, мучениці Лукії, преподобного Аркадія Новоторзького, преподобного Мардарія, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Арсенія, святителя Досифея, митрополита Молдавського.

27 грудня – мучеників Фірса, Левкія і Калиника, мучеників Филимона, Аполлонія, Аріана і Феотиха.

28 грудня – священномученика Єлевферія, матері його мучениці Анфії та мученика Корива, єпарха, преподобного Павла Латрійського, святителя Стефана, сповідника, архієпископа Сурозького, мученика Єлевферія, преподобного Парда, самітника. Собор Кримських святих.

29 грудня – пророка Аггея, мученика Марина, блаженної цариці Феофанії.

30 грудня – пророка Даниїла та трьох отроків: Ананії, Азарії та Мисаїла, преподобного Даниїла, сповідника, у схимі Стефана.

31 грудня – мучеників Севастіана та воїнів його: Никострата скарбника, дружини його Зої, Касторія, Транквилліна, пресвітера, та синів його Маркеліна та Марка, дияконів, Клавдія, начальника над тюрмами, сина його Симфоріана, брата його Вікторина, Тивуртія і Кастула, святителя Модеста, архієпископа Єрусалимського, преподобного Флора, єпископа Амійського, преподобного Михаїла, сповідника.

Пости у грудні 2021 року

  • Багатоденний піст: триває Різдвяний (Пилипів) піст, який розпочався 28 листопада і завершиться 6 січня 2022 року. У ці дні слід утриматися від вживання яєць, м'ясних і молочних продуктів.
  • Одноденних постів немає.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур у грудні 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Лайфхак тижня
Як обладнати приміщення для тварин
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Місячний календар на тиждень
22 - 28 листопада
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти