Добрі привітання з Преображенням Господнім у картинках, листівках, віршах і прозі

Привітання з Преображенням Господнім / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 19 серпня, православні святкують Преображення Господнє. Це велике свято пов'язують з описаним в Євангеліє явленням Божественної величі і слави Ісуса Христа перед його трьома найближчими учнями під час молитви на горі Фавор.

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А в народі в день Преображення святкується Яблучний Спас або Другий Спас.

Life Сьогодні підготували для вас вірші, картинки, привітання, які можна відправити рідним і близьким.

Найкращі привітання на Преображення Господнє у віршах

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Всех благ вам и душевного тепла,

И пусть в Преображение Господне,

Наполнятся молитвою сердца,

И от проблем вы станете свободны.

Здоровья крепкого я искренне желаю,

Пусть счастье до краев наполнит вас.

Я с праздником чудесным поздравляю,

Великий Яблочный сегодня Спас.

Поздоровлення з Преображенням Господнім / Фото: bonnycards

Світлі привітання з Преображенням Господнім у прозі

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Зі святом світлим! Нехай Преображення Господнє наповнить миром і добром людські серця, а чистотою і світлом – їхні помисли. Радійте і насолоджуйтеся цим днем, і нехай освячене яблучко виконає ваше найзаповітніше бажання.

Поздоровлення з Преображенням Господнім / Фото: Wikipedia

Преображення Господнє: короткі вітання

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В садах уж с плодами все яблони,

От ветра их ветви в движении,

Сегодня о празднике помним мы –

Господне Преображение.

Поздравить спешу с этим днем тебя,

Желаю я счастья и долгих лет,

Живи, свято веруя и любя,

И в Яблочный Спас мой прими привет!

Поздоровлення з Преображенням Господнім / Фото: Pinterest

Побажання в день Преображення Господнього своїми словами

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Сьогодні літо переходить в осінь, настає Преображення не тільки Господа нашого, а й природи. Приходить час для того, щоб їсти яблука і пекти пироги з ними. Сьогодні Богородиця в Раю роздає діткам гостинці і яблука з райського саду. З Другим Спасом нас всіх!

Поздоровлення з Преображенням Господнім / Фото: Pinterest

Зі святом Преображення: добрі вірші

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Преображение Господне

Каждую душу наполнит теплом,

И над церковными куполами

Ангел пролетит, махая крылом.

Все люди добрее станут

И очистится душа,

И с благодарностью посмотрят

В голубые небеса!

Поздоровлення з Преображенням Господнім / Фото: Pixabay

Дивіться відео, як відзначали Яблучний Спас минулого року:

Раніше ми розповідали, що святять на Яблучний Спас-2021.

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